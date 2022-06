Palio: tornano in piazza le gare dei giovanissimi Alfieri Bandieranti e Musici il 5 giugno

Domenica pomeriggio si parte con gli Alfieri Bandieranti e Musici Under 15 e in serata gli Under 21. In attesa del Torneo della Bigorda d’Oro di sabato 11 giugno, Piazza del Popolo torna a colorarsi con i colori delle bandiere. L’appuntamento è per domenica 5 giugno alle 16 con il Torneo dei giovanissimi Alfieri Bandieranti e Musici (Under15), mentre la sera, alle 21, è previsto il Giuramento dei cavalieri che disputeranno il Torneo della Bigorda d’Oro e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità del singolo Under21 e della coppia Under21. In caso di maltempo le gare saranno spostate al PalaBubani, mentre il giuramento dei cavalieri sarà rinviato a sabato 11 giugno, il giorno stesso della Bigorda, alle 19.15 in piazza del Popolo, prima della partenza del corteo storico. Le gare degli under 15 saranno divise in tre fasce d’età: esordienti giovanili e U15.

Al via le prevendite per il Torneo della Bigorda d’Oro

Oltre alle prevendite online per Torneo della Bigorda D’oro e del Niballo Palio di Faenza già attive dal 27 maggio su www.vivaticket.com, domenica 5 giugno dalle 19.30 alle 22 sarà attivo il servizio di prevendita al Teatro Masini per i biglietti della Bigorda d’Oro. I biglietti della Bigorda saranno inoltre acquistabili l’11 giugno allo Stadio B. Neri dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 17.00. I biglietti del Palio saranno invece acquistabili alla biglietteria del Teatro Masini nelle serate del 18 e 19 giugno dalle 19.30 alle 22.00 e, di questi, i biglietti di Tribuna centrale del Palio saranno acquistabili (sia online che in biglietteria) a partire dal 13 giugno mentre sono già disponibili le altre tipologie di biglietto.

E’ consigliato l’acquisto in prevendita onde evitare lunghe code in biglietteria i giorni delle giostre. In caso di acquisto online, non sarà più necessario ritirare il biglietto allo Stadio B. Neri come avveniva in passato: basterà stampare il biglietto elettronico ricevuto da Vivaticket e presentarlo all’ingresso.

L’elenco dei partecipanti alle gare under 15 di domenica pomeriggio

Borgo Durbecco

: Gianmarco Liverani (singolo) con Lucrezia Liverani, Veronica Mazzoni, Chiara Cicognani, Cecilia Cicognani. Maria Poggiolini, Valerio Spada, Maristella Servadei (chiarine) e Caterina Pirazzini, Simone Gulmanelli, Marco Cappelli, Lorenzo Cangini, Luca Conficconi, Tommaso Fabbri, Arianna Prudente (tamburi). Giovanili : Elena Hutton e Margherita Bertozzi (coppia) con Caterina Pirazzini, Simone Gulmanelli, Marco Cappelli, Lorenzo Cangini, Luca Conficconi, Tommaso Fabbri, Mattia Conficconi (tamburi) e Lucrezia Liverani, Veronica Mazzoni, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Valerio Spada, Maria Poggiolini, Maristella Servadei (chiarine), Mattia Rava e Julian Poggi (coppia jolly), Gianmarco Liverani, Diana Donattini, Lorenzo Monti, Lucrezia Gallani, Rebecca Tabanelli, Leonardo Zoli, Nicolò Bandini, Raffaele Baldassarri, Alessandro Maria Sangiorgi, Veronica Malovichko (squadra) con Caterina Pirazzini, Simone Gulmanelli, Marco Cappelli, Lorenzo Cangini, Luca Conficconi, Tommaso Fabbri (tamburi) e Lucrezia Liverani, Veronica Mazzoni, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Valerio Spada, Maria Poggiolini, Maristella Servadei (chiarine).

: Elena Hutton e Margherita Bertozzi (coppia) con Caterina Pirazzini, Simone Gulmanelli, Marco Cappelli, Lorenzo Cangini, Luca Conficconi, Tommaso Fabbri, Mattia Conficconi (tamburi) e Lucrezia Liverani, Veronica Mazzoni, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Valerio Spada, Maria Poggiolini, Maristella Servadei (chiarine), Mattia Rava e Julian Poggi (coppia jolly), Gianmarco Liverani, Diana Donattini, Lorenzo Monti, Lucrezia Gallani, Rebecca Tabanelli, Leonardo Zoli, Nicolò Bandini, Raffaele Baldassarri, Alessandro Maria Sangiorgi, Veronica Malovichko (squadra) con Caterina Pirazzini, Simone Gulmanelli, Marco Cappelli, Lorenzo Cangini, Luca Conficconi, Tommaso Fabbri (tamburi) e Lucrezia Liverani, Veronica Mazzoni, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Valerio Spada, Maria Poggiolini, Maristella Servadei (chiarine). Under 15: Filippo Maurizi (singolo), Federico Maurizi, Alessandro Ricci, Simone Atzori, Ettore Donattini, Gianluca Visentin, Margherita Bertozzi, Elena Hutton, Alessandro Baldassarri, Mattia Rava, Julian Poggi (squadra) con Caterina Pirazzini, Simone Gulmanelli, Marco Cappelli, Lorenzo Cangini, Luca Conficconi, Tommaso Fabbri, Noah Greco (tamburi) e Lucrezia Liverani, Veronica Mazzoni, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Valerio Spada, Maria Poggiolini, Maristella Servadei (chiarine)

Rione Giallo

Rione Nero

: Luca Misirocchi (singolo) con Riccardo Lamarina, Marisol Sain, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Matilde Magnani, Mattia Gentilini, Sara Larizza, Gabriele Taglioni (musici); Under15: Damiano Frediani (singolo) e Giacomo Facchini (portabandiera), Sara Bandini e Giacomo Facchini (coppia) con Enrico Laghi e Martina Miserocchi (portabandiera, anche per la squadra), Sara Bandini, Giacomo Facchini, Damiano Frediani, Marco Celiento (squadra) con Riccardo Lamarina, Marisol Sain, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Matilde Magnani, Mattia Gentilini, Sara Larizza, Gabriele Taglioni (musici)

Rione Rosso

Under 15: Alex Babini e Filippo Vitali (coppia) con Amelia Fiorentini, Giulia Mercuriali, Daniela Cordoba, Riccardo Capozzo, Luca Capozzo (musici), Filippo Vitali, Alex Babini, Massimo Ranalli, Marco Severi (squadra) con Amelia Fiorentini, Giulia Mercuriali, Riccardo Capozzo, Luca Capozzo (musici)

Rione Verde

: Enea Rossi e Davide Jabr (coppia) con Celeste Catani, Ilaria Samorè, Nicole Samorè, Linda Drei, Leonardo Tampieri, Chiara Tampieri, Leonardo Bertini, Andrea Buldrini (chiarine), Mariagrazia Masi, Gianmarco Visani, Giada Catani, Lorenzo Liverani, Enrico De Cesari, Desy Samorè, Luana Zitarelli (tamburi) Giovanili: Tommaso Conti, Alessandro Ione, Emma Ferrini, Emma Fiorentini, Noemi Francesconi (squadra) con Celeste Catani, Ilaria Samorè, Nicole Samorè, Linda Drei, Leonardo Tampieri, Chiara Tampieri, Leonardo Bertini, Andrea Buldrini (chiarine), Mariagrazia Masi, Gianmarco Visani, Giada Catani, Lorenzo Liverani, Enrico De Cesari, Desy Samorè, Luana Zitarelli (tamburi)

Il Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’Oro

Le gare serali saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio (Youtube, Fb e sito www.paliodifaenza.it) e saranno precedute dal Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’oro: per il Borgo Durbecco presterà giuramento Enrico Gnagnarella, Gertian Cela per il Rione Giallo e Daniele Maretti per il Rione Nero. Antonio Caselli giurerà per il Rione Rosso mentre Daniele Leri, il cavaliere che correrà la Bigorda d’Oro, presterà giuramento il sabato della giostra in Piazza del Popolo prima della partenza del corteo storico. Stefano Venturelli presterà giuramento per il Rione Verde.

Gli Under 21 in gara in Piazza del Popolo

Questi invece i nomi degli atleti U21 in gara che si esibiranno in Piazza del Popolo:

: Francesco Palomba (singolo) con Christian Vignoli (tamburino), Federico Lasala e Federico Piazza (coppia) con Christian Vignoli (tamburino); Rione Verde: Marco Bertoni (singolo) con Michela Pantera (tamburino) e Filippo Rossi (portabandiera) Marco Bertoni e Florian Gorovelli (coppia) con Michela Pantera (tamburino), Mirko Mazzotti e Alessandro Zenzani (portabandiere)

Per altre informazioni

Comune di Faenza / Servizio Cultura – Palio – Manifestazioni tel. 0546 691664 / 691651 / 691662 www.paliodifaenza.it; E-mail info@paliodifaenza.it