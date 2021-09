Orietta Berti alla “Grande Festa del Liscio” di Forlì domenica 5 settembre

Si arricchisce di un ospite d’eccezione “La Grande Festa del Liscio”, l’omaggio musicale alla lunga storia d’amore tra Secondo Casadei e la Romagna, in programma a Forlì, in piazza Saffi, sabato 4 e domenica 5 settembre 2021.

Domenica 5 sarà infatti ospite della serata Orietta Berti, in vetta alle classifiche estive che si esibirà in un concerto dal vivo nel rispetto delle normative anti contagio: “Un onore partecipare a questo straordinario ed unico evento nel nome del Maestro Casadei”, ha detto la cantante.

“La Grande Festa del Liscio”: omaggio a Secondo Casadei

A cinquant’anni dalla morte Forlì vuole ricordare l’importanza di Secondo Casadei nel panorama musicale romagnolo e non solo. Sono tantissimi infatti gli artisti che ancora oggi riarrangiano il suo repertorio: da Jovanotti ai Nomadi da Francesco Guccini e Gigi Proietti, da Amalia Gre’ con Fiorello a Orietta Berti. Proprio la Berti dichiara: “È impossibile dimenticare il nome di Secondo Casadei, uno dei più importanti esponenti del patrimonio musicale italiano. Oggi il suo ricordo si rifà nuovamente vivo e vitale, attuale e rinnovato, tra tradizione e innovazione”.

Come prenotare

Per prenotare è possibile utilizzare i seguenti canali: tel. 0543 712627 tutti i giorni dalle 9 alle 19, email all’indirizzo caraforli@gmail.com oppure presso Ufficio Relazione con il Pubblico (Urp), venerdì 3 settembre dalle 9 alle 12. L’ingresso a entrambe le serate è gratuito. Nell’area attorno alla platea saranno allestiti tradizionali food truck romagnoli.