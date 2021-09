Rassegna musicale “In tempo”: omaggio ai Weather Report il 4 settembre alla Molinella

Continuano gli appuntamenti della rassegna “In Tempo” organizzata dalla Scuola di Musica Sarti. Il 4 settembre alle 21 in Piazza della Molinella un omaggio ai Weather Report con Sarti Big Band.

Omaggio ai Weather Report: jazz, rock e funk

La fusione fra Jazz, rock e funk sarà il tema del prossimo concerto della rassegna musicale “In Tempo”, in programma domenica 4 settembre alle 21 in Piazza della Molinella a Faenza. Si tratta di un omaggio ai Weather Report, gruppo di musicisti di ispirazione “fusion” nato tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta. Sul palco, sotto la direzione di Daniele Santimone, la Sarti Big Band eseguirà brani di Joe Zawinul, il pianista fondatore dei “Weather Report”. L’evento si svolgerà anche in occasione della mostra-mercato “Made in Italy”. L’ingresso al concerto è gratuito, con offerta libera volontaria destinata alle attività della scuola Sarti. Prenotazione consigliata con posti preassegnati scrivendo a scuoladimusicasarti@gmail.com. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al teatro Masini di Faenza. Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto per domenica 5 settembre alle 21 alla chiesa di San Francesco, con gli strumentisti del Teatro alla Scala. Si esibiranno la mezzosoprano Daniela Pini e Massimo Mercelli al flauto. L’evento è organizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival. La rassegna musicale “In Tempo”, giunta quest’anno alla decima edizione, vede la direzione artistica di Donato D’antonio, coordinatore della scuola di musica Sarti di Faenza ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Faenza, Emilia Romagna Festival, il Mic, Faventia Sales, l’associazione “Independent Poetry” e il Museo Carlo Zauli.