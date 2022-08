Notte sotto le Stelle a Monte Battaglia a Casola Valsenio il 10 agosto dalle 19

Note sotto le Stelle a Monte Battaglia Casola Valsenio – Rocca di Monte Battaglia, a partire dalle 19. Da molti anni la serata del 10 agosto a Monte Battaglia è divenuta un appuntamento imperdibile. Cibo e musica ai piedi della Rocca, al cospetto di un cielo stellato che da lassù sembra ancora più grande e sconfinato.

Il programma della serata

Si parte alle 19 con l’apertura del piccolo stand gastronomico a cura di ANPI, in cui gustare piadina alla lastra e bevande fresche. Alle 21 intrattenimento musicale con la Roaring Emily Jazz Band, eclettico quintetto jazz che porta da anni in giro per il mondo la sua irresistibile miscela di jazz, folk, country, blues e bluegrass. Alle 23 verranno spente le luci della Rocca per permettere l’osservazione delle stelle cadenti. L’accesso alla zona sarà permesso solo tramite il servizio navetta con partenza/arrivo dal parcheggio del cimitero di Casola Valsenio. Andata dalle 18.30 alle 22.30.

Ritorno fino alle 00.30.