Balconi e Cortili: martedì 9 la seconda serata

Dopo la prima serata, martedì 9 tornano i Martedì d’Agosto di Balconi & Cortili, organizzata dalla Casa della Musica di Faenza in collaborazione con il MEI di Faenza con il supporto del Comune di Faenza, Coldiretti di Ravenna con Campagna Amica e Faenza C’entro. Per cinque serate la Piazza della Liberta si animerà con musica, cibo e talenti a kilometro zero. Il programma musicale prevede la presenza in Piazza della Libertà a fianco di Campagna Amica e dei produttori di prodotti della nostra terrra ci sarà ancora tutto il collettivo dei Musicanti Improvvisi , una esperienza unica formatasi a Faenza di musicisti di folk, liscio e world riunitisi in Piazza del Popolo a Faenza e battezzati ufficialmente proprio nel primo Martedì d’Agosto.

Martedì 9 in Piazza del Popolo I Musicanti improvvisi. Tutti gli eventi

I 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐢 saranno i protagonisti martedì 9 agosto alle ore 20.30 con il loro straordinario sound folk-etno-world unico. I Musicanti Improvvisi sono un collettivo musicale che dal 2016 si ritrova ogni martedì sera e fa musica, in genere in piazza del Popolo a Faenza, ma spesso porta i suoi “trebbi musicali” anche in altri luoghi della Romagna. La formazione è variabile, composta da giovani musicisti, non utilizza alcuna amplificazione, nessuna scaletta. Chiunque può farne parte se ha voglia di improvvisare e sa stare al gioco, quello della musica e della condivisione. Ai Martedì d’Agosto di Faenza proporranno un 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢. La formazione aperta sarà composta da: Libero Baldini alla voce e percussioni, Anna De Leo al violino, Thomas Foschini al violino, Damiano Satalino alla chitarra, Matteo Zambrini alle percussioni, Angela De Leo alla fisarmonica, tra gli altri. Arriva fino a una dozzina di componenti.

In apertura l’Associazione Musica Antiquaria in Soffitta presenterà le due musicassette del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti dedicate alla musica popolare con Napule’s Power con musiche dei migliori artisti napoletani degli Anni 70, tra i quali la Nuova Compagnia di Canto Popolare e i Popularia e tanti altri, e alle musiche di Riz Ortolani. Tra i produttori del territorio sarà presente per una presentazione la Birra Artigianale di Marradi.

Dal Balcone del Museo del Risorgimento a Palazzo Laderchi sopra l’Enoteca Astorre si il cantautore Edgar, vincitore de Il Liscio nella Rete 2022 con il brano originale Birichina, che ha preso spunto d un inedito spunto scritto di Secondo Casadei, e la reinterpretazione di Riccarda, brano storico del maestro Secondo Casadei dedicata alla figlia oggi alala guida di Casadei Sonora. Edgar e’ anche leader degli Edgar Allan Pop, una band emergente romagnola che miscela pop, rock, folk e tanti altri generi in modo originale e divertente, dara’ il via alle 31 e 30 alla Visita Guidata al Museo del Risorgimento a cura del Dottor Aldo Ghetti.