Riaprono i musei a Faenza: il 22 maggio alle 17 l’evento MuseOpen-Rewind al Malmerendi

Dopo mesi in cui la modalità online sembrava essere l’unico modo per non fermare la cultura, finalmente i musei riaprono. Così, durante la chiusura museOpen, il progetto dell’associazione faentina Fatti d’Arte, non si è mai fermato: talk su facebook, conferenze digitali, un tour virtuale, una serie a fumetti per i più piccoli hanno tenuto in vita i lavori, ma ora si torna in presenza. Il museo civico di scienze naturali Malmerendi ospiterà l’evento museOpen-Rewind sabato 22 maggio alle 17. Tutte le iniziative si svolgeranno comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme di contenimento dell’epidemia.

MuseOpen-Rewind: restauro, street art e danza al Malmerendi

Il progetto dell’associazione faentina Fatti d’Arte ha vinto la quinta edizione del bando ‘Giovani per il Territorio: la cultura che cura’, promosso dalla regione Emilia Romagna – Servizio Patrimonio Culturale (ex IBC). Un’iniziativa nata dalla volontà di valorizzare il museo civico di scienze naturali Malmerendi, uno dei beni più importanti della comunità faentina, al centro di una riflessione ampia e trasversale sulle tematiche ambientali. Il calendario degli eventi ha subito un’interruzione dovuta all’emergenza Covid, ma quello che poteva sembrare un limite si è trasformato in un’occasione di crescita. La rete di museOpen si è infatti allargata nei mesi precedenti oltre i confini nazionali, arrivando a coinvolgere realtà da Bruxelles, Copenaghen e Stoccolma ed elaborando un tour virtuale ha potuto ampliare il suo pubblico. Inoltre in questi mesi di chiusura sono stati fatti molti lavori all’interno del museo e l’evento del 22 maggio sarà l’occasione per presentare al pubblico il restauro delle targhette del giardino botanico, in collaborazione con l’Isia di Faenza. Gli studenti ne hanno migliorato la grafica, implementandola con i QR code per dare la possibilità di accedere con il proprio smartphone alle schede descrittive delle specie vegetali. Sarà inoltre visibile il secondo intervento dello street artist Banco Ittico, con due nuove installazioni sulla facciata esterna del museo. Per la serata, il giardino botanico si trasformerà nello scenario della performance “Su i nostri volti silvani” della compagnia Iris Danza: un vero e proprio dialogo delle ballerine dialogo con la natura di questo piccolo bosco urbano che coinvolgerà i presenti.

Come partecipare

Per partecipare all’evento occorre registrarsi gratuitamente attraverso la piattaforma Eventbrite (link: https://bit.ly/3eYErNY), oppure chiamando il numero 370 3384441, o con una mail all’indirizzo info@fattidarteassociazione.it