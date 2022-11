Lunedì 14 novembre una serata dedicata al motociclismo mondiale a Faenza

Lunedì 14 alle 20,30 nella Sala del Consiglio comunale di Faenza, è in programma una serata dedicata al motociclismo mondiale, che vede la città grande protagonista. Il talk show, condotto dal giornalista e speaker dei principali eventi motoristici in Italia, Boris Casadio, ospiterà Nadia Padovani, moglie di Fausto Gresini, e oggi Team Manager, assieme ai figli, della scuderia Gresini Racing con il quale ha corso per questa stagione Enea Bastianini; con lei ci sarà uno dei preziosi collaboratori amministrativi del team, Andrea Visani.Ospiti anche l’ingegnere Matteo Flamigni, storico telemetrista di Valentino Rossi e oggi al fianco di Marco Bezzecchi, in MotoGp per il Team VR46 e Massimo Rivola, amministratore delegato del team Aprilia, protagonista di una stagione che ha rivisto la casa di Noale in auge nella massima cilindrata.

Faenza, Tera di mutor

La serata sarà un viaggio storico lungo le gare motociclistiche, tra asfalto e fuoristrada, che vedrà anche la partecipazione del giornalista e scrittore faentino, Luigi Rivola, prestigiosa firma delle principali testate di settore italiane e autore di best sellers delle due ruote e curatore, assieme a Giancarlo Minardi, della mostra “Faenza, Tera di mutor” a Palazzo delle Esposizioni fino a domenica 13 novembre. Dalle moto da Gran Premio al Campionato iridato e quello italiano della Supersport, con l’ex pilota faentina, Ilaria Cheli, oggi manager del team Terra&Moto. Con lei anche un giovane faentino di talento, tra sterrati, boschi, fango e polvere, Mirko Ciani, medaglia d’argento agli Assoluti d’Italia d’Enduro 2022 e dominatore del trofeo delle regioni, in sella alla sua Ktm 300 due tempi.