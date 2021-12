Un libro sul fine vita a cura del vescovo di Faenza-Modigliana mons. Mario Toso

Al centro di molti dibattiti degli ultimi anni vi è la riflessione intorno all’eutanasia. Anche la Chiesa è chiamata a riflettere su questo tema. Il vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana mons. Mario Toso ha infatti curato un volume dal titolo “Fine vita. Il punto tra dottrina della fede, legislazione statale ed esperienza medica”, edito a dicembre dalla Tipografia Faentina. Il volume ha un costo di 10 euro ed è acquistabile presso la libreria Cultura Nuova di Faenza (piazza XI Febbraio, 0546 21566) o rivolgendosi alla Curia diocesana (0546 21642).

Fine vita: fede, legislazione, scienza medica

Il testo a cura del vescovo Mario Toso raccoglie i contributi di Paolo Carlotti, della Pontificia Università Salesiana, dell’avvocato Paolo Bontempi e del dottor Angelo Gambi. Il volume, con tabelle e grafici per il lettore, si propone di affrontare una delle questioni più dibattute degli ultimi tempi: l’eutanasia, ovvero la cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. Tema su cui si misura il grado di civiltà di una società e delle sue molteplici culture. “La Chiesa di Faenza-Modigliana – spiega un comunicato – si è interrogata di fronte alla Lettera Samaritanus bonus della Congregazione per la Dottrina della fede (2020). Si è domandata come tradurre il messaggio della parabola del Buon samaritano nella capacità di accompagnamento della persona malata nelle fasi terminali della vita in modo da assisterla rispettando e promuovendo sempre la sua inalienabile dignità umana, la sua chiamata alla santità”.