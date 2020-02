Lo sport per non mollare: al circolo di Pieve Cesato ospiti Massimo Resta ed Emanuele Lambertini

“Lo sport: tenore di vita per non mollare mai” è il titolo dell’evento che torna anche quest’anno a Pieve Cesato, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 17.30. Il circolo Anspi Don Bosco di Pieve Cesato organizza, come ogni anno, un incontro dedicato al confronto famigliare, all’educazione, alle esperienze e al dialogo prendendo spunto dallo sport, come stimolo, come esempio e come forza.

L’evento di quest’anno si svolgerà come abitudine nella sala parrocchiale “Don Valentino” di Pieve Cesato e vedrà la partecipazione di Massimo Resta (foto, ndr), atleta paralimpico di nuoto ed Emanuele Lambertini, atleta paralimpico di scherma. Dopo i saluti di Paolo Cavina, presidente dell’Anspi Faenza, e di monsignor Vittorio Santandrea, parroco di Pieve Cesato, il dibattito sarà moderato da Maurizio Marchesi e sarà possibile intervenire dal pubblico. Non sono esclusi ospiti a sorpresa dell’ultima ora.