Alla libreria Moby Dick il 22 febbraio la presentazione del libro di Carlo Bertocchi

Sabato 22 febbraio alle ore 16, alla Libreria Moby Dick di Faenza (via XX Settembre, 3/b), Carlo Bertocchi presenta il suo primo romanzo “Mezza luce mezzo buio, quasi adulti” pubblicato da TerraRossa Edizioni. Dialogherà con l’autore Enrico Bandini. Scopriremo la storia di Bert e della sua gang, della loro ultima estate prima delle superiori e di un assassino che forse si nasconde nei campi delle loro scorribande. “Mezza luce mezzo buio, quasi adulti” è un romanzo di formazione ironico, dedicato a chi ricorda con un sorriso le caldi estati della giovinezza, a chi ha visto almeno una volta i Goonies, a chi ha amato “Io non ho paura”.

Samuele Marchi

Giornalista, sono nato a Faenza e dopo la laurea in Lettere all’Università di Bologna frequento il master in 'Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali' dell’Università di Venezia/Scuola Holden. Ho collaborato con diverse testate locali e nazionali come Veneto Economia, Alto Adige Innovazione, Cortina Ski 2021, Il Piccolo, Faenza Web Tv. Ho partecipato all'organizzazione del congresso nazionale Aiga 2015 e del Padova Innovation Day. Nel 2016 ho pubblicato il libro “Un viaggio (e ritorno) nei Canti Orfici” (Carta Bianca editore) dedicato al poeta Dino Campana. Amo i cappelletti, tifo Lazio e, come facendo un puzzle, cerco di dare un senso alle cose che mi accadono attorno.