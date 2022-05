Confermati dal Ministero dello Sviluppo Economico 10 milioni per la ceramica italiana

Un primo passo verso un possibile investimento continuo nel mondo della ceramica quello della giornata di lunedì 16 maggio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti confermato 10 milioni di euro di investimento per la ceramica italiana. Di questi 5 milioni sono destinati alla ceramica e 5 milioni alla ceramica e al vetro di Murano. Emessi anche i regolamenti dei bandi. Il gruppo parlamentare che da due anni lavora al fine di ottenere questo finanziamento sarà alla Camera dei Deputati il 18 maggio.

Un investimento di 10 milioni di euro

I primi 5 milioni sono destinati alle botteghe di ceramica con contributi a fondo perduto da 10mila a 50mila euro per la digitalizzazione e l’acquisto di macchinari distribuiti direttamente alle partite Iva. Il bando per le candidature delle botteghe sarà aperto dal 1 al 30 giugno. Sarà possibile invece fare richiesta fino al 15 settembre per i 5 milioni destinati invece alla ceramica e al vetro di Murano per la produzione di gas ed energia elettrica.