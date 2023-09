Il fascino dell’autunno al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Con l’arrivo dell’autunno, il Giardino delle Erbe è pronto ad accogliere tutti gli appassionati di natura, sapori antichi e conoscenza botanica per una serie di eventi imperdibili.

Semine Autunnali – 1° ottobre, ore 9.30

Il 1° ottobre alle 9.30, il Giardino delle Erbe offre un corso tecnico introduttivo dedicato alle semine autunnali di piante con ciclo perenne, biennale o annuale. Questo evento è aperto a chiunque sia interessato a imparare le tecniche di semina autunnale e desideri scoprire i segreti per una crescita rigogliosa delle piante.

Antichi Sapori – 8 e 15 ottobre, ore 10.00 e 15.00

Le domeniche 8 e 15 ottobre alle 10.00 e alle 15.00, il Giardino delle Erbe propone “Antichi Sapori“, una visita guidata imperdibile. Durante questa esperienza, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il giardino e l’arboreto, scoprendo gli alberi dei frutti dimenticati. Durante l’attività, sarà possibile raccogliere frutti ed erbe spontanee dalla natura circostante per creare una deliziosa insalata di stagione e gustare una calda tisana profumata.

Informazioni e Prenotazioni Giardino delle Erbe

Per partecipare a questi emozionanti eventi autunnali, è necessario prenotare in anticipo. Tutte le informazioni sui biglietti e i dettagli degli eventi sono disponibili sul sito web del Giardino delle Erbe. Per ulteriori dettagli o per prenotazioni, è possibile contattare il Giardino delle Erbe al numero 335 1209933 o tramite email all’indirizzo giardinodelleerbe@atlantide.net.