Ryan Reynolds alla guida di una moto coprogettata da Bucci Composites

Non solo cinema: Ryan Reynolds, il noto attore americano, è stato uno dei primi acquirenti in Nord America di un’innovativa modello di moto co-progettato da Bucci Composites S.p.A. Recentemente l’attore ha entusiasticamente sponsorizzato la moto dopo averne provato l’emozionante esperienza di guida.

Due anni fa, l’azienda, parte del gruppo industriale Bucci Industries S.p.A e una fra le maggiori leader internazionali nella fornitura di componenti sofisticati in fibra di carbonio, in particolare per il settore motociclistico, ha contribuito allo sviluppo della nuova moto elettrica ad alte prestazioni, progettando e producendo tre componenti strutturali chiave per questa moto eccezionale. L’azienda britannica ARC Vehicle ha scelto Bucci Composites per la realizzazione del forcellone anteriore, del forcellone posteriore e del parafango sterzante anteriore per questa innovativa moto ispirata al modello Tesi dell’azienda Bimota.

“Come General Manager di Bucci Composites – spiega Andrea Bedeschi – l’incontro con CEO della società ARC Vehicles Mark Truman ci ha fatto conoscere un imprenditore visionario che ci ha ispirato e ci ha motivato a seguire questo progetto.”

La e-bike di ARC Vehicles è caratterizzata da un prezzo di circa 90.000 euro, una potenza di 115 Hp e un peso di 240 Kg, con un sorprendente tempo di ricarica della batteria di soli 40 minuti. La società britannica ha recentemente avviato le vendite con un notevole successo, attirando l’attenzione di una stella di Hollywood.