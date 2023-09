Infanzia Sacro Cuore San Rocco: la gestione passa alla Fondazione Marri-S.Umiltà

Con l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 la scuola paritaria dell’Infanzia Sacro Cuore San Rocco, sita in via San Giovanni Paolo II, è entrata a far parte della Fondazione Marri-S.Umiltà, che ha rilevato la gestione della scuola dall’Istituto Suore Francescane Cristo Re, implementando al servizio nido già esistente nella struttura, l’offerta formativa per la fascia 3-6 anni. La scuola manterrà l’ispirazione cattolica nell’offerta didattica e nell’intento delle fondatrici. Rimarrà, inoltre, una scuola paritaria, ovvero in linea alle richieste didattiche del Ministero dell’Istruzione, al pari di ogni scuola pubblica.

La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” continuerà a promuove una formazione integrale del bambino

La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” è stata fondata nel 1995 dall’Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re. La scuola attualmente ospita 95 bambini suddivisi in quattro sezioni:

2 sezioni eterogenee (con bambini di 3 e 4 anni)

2 sezioni omogenee (con bambini di 5 anni)

Il commento di Martina Reggi, coordinatrice e insegnante della scuola: “La missione della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” è centrata sulla creazione di un ambiente educativo in cui la formazione integrale del bambino è al cuore di ogni gesto educativo. Siamo felici di questa nuova realtà e ringraziamo le suore per quanto vissuto fino ad oggi: l’obiettivo principale continuerà a essere che ogni bambino possa crescere in modo armonioso, sviluppando non solo le competenze,ma anche valori umani fondamentali.”.

Le parole del preside prof. Luca Cavallari: “Nuova opportunità per bambini, famiglie e insegnanti di partecipare a un contesto scolastico ampio e consolidato.”

“La missione della nostra scuola si basa su principi e criteri educativi che mirano a formare cittadini attenti, consapevoli e responsabili.” – afferma il prof. Luca Cavallari, preside delle Scuole Marri-S.Umiltà – “Questi obiettivi, di forte ispirazione cattolica, rispecchiano quanto già promosso dall’Istituto Francescane Cristo Re, realtà che ringraziamo per il lavoro svolto fino a ora e per il grande impatto che ha avuto, sin dal 1995, sulla comunità faentina. La nostra proposta, in linea con le moderne indicazioni nazionali, sarà in forte continuità con la precedente gestione, con l’opportunità per famiglie e personale di partecipare a un contesto scolastico più ampio, con servizi consolidati negli anni e proposte strutturate anche rispetto al tempo extra-scolastico. Per noi fare scuola significa mettere al centro il bambino, rispettando la sua dignità e offrendo esperienze che lo arricchiscano in modo significativo. Una parte non scontata della nostra offerta comprende la promozione attiva della partecipazione delle famiglie nel processo educativo, una forte apertura alla collaborazione con il territorio circostante.”