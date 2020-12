La Gresini Racing nel MotoGP come Independent Team dal 2022

Grande notizie per il mondo delle due ruote romagnolo: la Gresini Racing, a partire dal 2022, sarà nuovamente tra i protagonisti della MotoGP come Independent Team. La squadra, con sede a Faenza e capitanata da Fausto Gresini, è al momento già presente in tutte le categorie del Campionato del Mondo MotoGP, ritrova così il suo spot naturale contando esclusivamente sulle proprie forze. L’accordo firmato tra la Gresini Racing e IRTA sarà di cinque anni (2022-2026), ulteriore prova della grande implicazione della casa faentina.

Presente nella massima categoria dal 1997, la Gresini Racing è senza dubbio tra le più longeve della storia con un palmares di tutto rispetto: 41 podi, 14 vittorie e tre titoli di vice-campione del Mondo.

“Siamo felici di annunciare questo accordo con IRTA che ci vedrà in MotoGP per cinque anni a partire dal 2022.” Commenti Fausto Gresini, Team Manager della casa motociclistica, “Non rappresenteremo più l’Aprilia ufficiale, continueremo il nostro percorso come Team Indipendente, e lo faremo con altrettanta voglia e dedizione. C’è tantissimo lavoro da fare e tantissime cose da definire e comunicare. Ovviamente stiamo già lavorando a questo progetto enorme, e sveleremo poco a poco tutti i dettagli. Rimanete sintonizzati!”