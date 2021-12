A gennaio tornano le visite guidate al Mic di Faenza per la mostra “Gioia di Ber”

Tornano per il nuovo anno le visite guidate gratuite per conoscere gli usi e costumi del bere dall’antichità classica ad oggi: si tratta della mostra “Gioia di Ber” allestita presso il Museo Internazionale delle Ceramiche a Faenza.

Al Mic fino al 30 aprile la mostra “Gioia di Ber”

Domenica 2, 9, 23 e 30 gennaio alle 11sono in programma una serie di visite guidate gratuite, incluse nel prezzo del biglietto, alla mostra “Gioia di Ber”, a cura di Valentina Mazzotti e allestita al Mic fino al 30 aprile 2022. La mostra, dedicata alle ceramiche da vino e da acqua in Italia dall’antichità classica al design del XX-XXI secolo, si propone di focalizzare le forme ceramiche del bere dal mondo greco, etrusco e romano fino agli sviluppi del design contemporaneo, analizzando il loro impiego nella convivialità della tavola e legando l’uso delle ceramiche da vino e da acqua ai contesti sociali sviluppati da ogni epoca per coglierne gli elementi di originalità e quelli di continuità. Domenica 16 dicembre è stato inoltre presentato ufficialmente il catalogo della mostra “Gioia di Ber”, edito da Gli Ori, insieme alla curatrice Valentina Mazzotti, conservatrice MIC Faenza e ai co-curatori Anna Gamberini docente di Archeologia delle province romane presso l’Università di Bologna, Andrea Gaucci, docente di Etruscologia e antichità italiche sempre all’Università di Bologna e Daniela Lotta, docente di Storia e cultura del design all’Isia di Faenza.

Info e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria: si può contattare il numero 0546697311 o scrivere a info@micfaenza.org. La mostra è allestita al Mic di Faenza in viale Baccarini 19 e il biglietto intero ha un costo di 10 euro. Il biglietto ridotto ha un costo di 7 euro e per i faentini invece il costo di 5 euro. Il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 17.30, chiuso i lunedì non festivi e il 1 gennaio. Per altre informazioni: 0546697311, info@micfaenza.org