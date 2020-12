Esce “Biografia”, primo album dell’artista faentino Giacomo Ambrosini

Continua a crescere la scena musicale faentina: lo scorso venerdì 11 dicembre è uscito il primo album di Giacomo Ambrosini, giovane chitarrista faentino, dal titolo “Biografia”. Il disco è disponibile su tutti i servizi di streaming e store digitali (Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon)

“Biografia” è un album che parte dalle immagine per descrivere la storia dell’artista Giacomo Ambrosini

La principale protagonista di Biografia è la chitarra acustica di Giacomo Ambrosini. L’album è composto da 8 brani, una serie di pezzi che, tramite melodie e ritmi, vogliono raccontare la biografia dell’artista. Giacomo scrive i suoi pezzi partendo gran parte delle volte da un’immagine, la stessa che darà poi il titolo al brano, tramite le sensazioni scaturite da essa. Il tutto è reso più particolare dall’utilizzo di accordature dello strumento diverse dagli standard, per aumentare la musicalità dei pezzi e cercare nuove fonti di ispirazione.

Chi è Giacomo Ambrosini

Giacomo Ambrosini è un chitarrista acustico faentino 22enne, studente all’accademia Lizard a Fiesole, in provincia di Firenze, nel corso di chitarra acustica fingerstyle. L’artista è da sempre legato al mondo delle 6 corde: nel panorama faentino è inoltre coinvolto in un duo acustico con Beatrice Tarlazzi (Beatrice & Giacomo Acoustic Duo), con la quale svolge performance chitarra-canto in vari locali della zona.