100 idee per cucinare in Romagna: esce il nuovo ricettario di Giuliana Pisotti

100 ricette in cui la tradizione romagnola incontra la cucina moderna: Giuliana Pisotti esce con il suo primo libro di proposte gastronomiche, 100 idee per cucinare in Romagna, edito Tempo al Libro. Il manoscritto contiene 10 antipasti, 20 primi, 20 secondi, 20 piatti con le verdure, 20 dolci e 10 gustosi fuori menù, un riferimento utile e originale per chi vuole mettersi ai fornelli senza dimenticare la tradizione. E’ possibile acquistare il volume in libreria e in edicola al prezzo di 10 euro.

Giuliana Pisotti: “Vedere mia mamma cucina con amore è stata una grande lezione di vita”

“Fin da piccola ho visto la mamma cucinare”, scrive la stessa autrice nell’introduzione, “tirare la sfoglia col mattarello per preparare i vari tipi di pasta all’uovo – tagliatelle, tagliolini, orecchioni, cappelletti, sfoglia ripiena – cuocere le verdure, gli arrosti e fare i dolci (…) Vedere queste figure che cucinavano con amore, che dedicavano tantissimo tempo alla preparazione del cibo era per me una lezione di vita. Mi pare ancora di sentire l’odore della frutta sciroppata che preparava la mia mamma (albicocche, pere, pesche), l’odore dei prodotti da forno preparati da lei e cotti nel forno a legna dal mio babbo (ciambelle, crostate, tortelli di castagne) e che piacere gustarli insieme ai miei fratelli e ai miei genitori, perché il cibo è condivisione».

Dalle azdôre alla cucina moderna: 100 ricette per unire le ricette del passato a quelle di oggi

Mettendo in pratica gli insegnamenti delle azdôre di una volta e aggiungendo un tocco di modernità, Giuliana Pisotti ha dato vita a un ricettario che unisce le generazioni del passato a quella del presente, perché non vada disperso quel patrimonio gastronomico che è parte della nostra identità. Dalle preparazioni più semplici a quelle più elaborate, il libro propone svariate alternative per creare menu stuzzicanti.

Chi è Giuliana Pisotti

Giuliana Pisotti è nata nel 1953 a Faenza, dove vive tuttora. Dal 2015 cura la parte gastronomica dell’Agenda Romagnola di Tempo al Libro, proponendo 12 “ricette del mese”. Da sempre appassionata di cucina, con questo libro ha deciso di condividere 100 idee per contribuire a portare sulle tavole romagnole gusto, amore e tradizione.

Per maggiori informazioni su 100 idee per cucinare in Romagna scrivere a info@tempoallibro.it, tel. 347 2567067.