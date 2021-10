GP Imola: dopo 14 anni torna stabilmente la Formula 1

Ora è ufficiale: nel 2022 si ricorrerà il Gran Premio di Formula 1 di Imola. Secondo quando riportato da Ansa, il Consiglio Mondiale della Federazione internazionale dell’Automobile a Parigi ha confermato il Calendario della Formula 1 per il 2022 con due date per l’Italia: il 24 aprile il Gran Premi di Imola e l’11 settembre a Monza. E’ intervenuto sul tema anche il Ministro Luigi di Maio che ha annunciato che il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà nel calendario della Formula 1 fino al 2025.

Stefano Bonaccini sulla Formula 1 a Imola: “Il sogno diventa realtà”

“Il sogno diventa realtà.” Ha commentato il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che, in un posto sulla sua pagina facebook, ha ringraziato la squadra degli enti del territorio, ACI e il Governo che hanno sostenuto la proposta. Grande soddisfazione anche dal sindaco di Imola, Marco Panieri, che ha commentato: “Un accordo storico che ci riempie di gioia e di emozione non solo per Imola, ma per tutta l’Emilia-Romagna che è la terra di una famosa e intraprendente motorvalley”

Gli amanti dal territorio:” Grazie, finalmente i nostri figli potranno vivere quello che abbiamo vissuto noi”

Si spendono i commenti di festa e gioia dal momento dell’ufficialità della notizia. “Finalmente i nostri figli potranno vivere ciò che noi abbiamo vissuto alla loro età… qualcosa di unico ! Grazie” scriver Silvia; “Ottima opportunità di rilancio economico delle attività territoriali di ricezione e ristorazione.” conferma Alessandra per arrivare ai più nostalgici delle quattro ruote:”Siamo tutti Imola e adesso Giù la visiera e piede a tavoletta”

Foto di copertina (Motor-sport)