“La teoria del nucleo”: corsi di teatro a Ravenna e Forlì con Cristiano Caldironi

Al via dal prossimo 20 ottobre il corso di teatro “La teoria del nucelo” tenuto dall’attore ravennate Cristiano Caldironi che si terrà a Ravenna tutti i mercoledì e da quest’anno anche a Forlì tutti i venerdì. Il corso si inserisce nella nuova stagione di corsi teatrali per bambini, adolescenti e adulti.

Il corso “La teoria del nucleo”: a Ravenna ogni mercoledì

Apre mercoledì 20 ottobre la nuova stagione di corsi di teatro del Circolo degli attori rivolti agli adulti che quest’anno approda anche a Forlì. Sarà l’attore ravennate, classe ’78, Cristiano Caldironi, appena rientrato in città dopo le riprese del film che lo vede protagonista “Acqua alle corde” diretto da Paolo Consorti, a condurre le lezioni di recitazione. Il primo corso prenderà il via a Ravenna mercoledì nella fascia oraria 19.30-21.30 in via Ghibuzza 12 (ex circolo Aurora) e continuerà, settimanalmente tutti i lunedì, escluso il mese di agosto. E’ rivolto a tutti coloro che intendono sperimentarsi sulla scena sia per far emergere il proprio talento che per apprendere tecniche di comunicazione appropriate per rapportarsi col pubblico. La formula del laboratorio continuo consente di partecipare per periodi a scelta dell’allievo che avrà l’occasione di misurarsi di fronte a una platea di spettatori. Per queste caratteristiche le iscrizioni al corso sono sempre aperte. La novità di questa edizione sarà il metodo didattico “La teoria del nucleo” che lo stesso Caldironi utilizza nello svolgimento del suo mestiere di attore.

Corsi per adolescenti e ragazzi under 12

Proseguono in via Ghibuzza 12 anche i corsi di teatro per ragazzi under 12 e adolescenti nei seguenti orari: il martedì dalle 18 alle 19 per i ragazzi dai 9agli 11 anni e dalle 19 alle 20.15 dai 12 ai 14 anni, mentre il mercoledì dalle 18 alle 19 il corso dedicato ai bambini ai 6 ai 9 anni. Infine, nella sede di Marina di Ravenna in piazzale marinai d’Italia 18, ogni lunedì si svolgono i corsi di Hip Hop per bambini e ragazzi dalle 16.30 alle 17.30 oltre ai corsi di teatro per adolescenti dalle 18 alle 19.15 e ai corsi di Teatro e Psiche per ragazzi e adulti dalle 19.30 alle 20.45. Per informazioni 3423019159 (Deda Fiorini).

Il corso è proposto anche a Forlì

Lo stesso corso viene proposto da Caldironi per la prima volta quest’anno anche a Forlì ogni venerdì dal 22 ottobre in Corso della Repubblica 88 dalle 19.30 alle 21.30. (Info 3474427707 Cristiano Caldironi). Il costo è di 150 euro ogni due mesi.

Per informazioni 3423019159 (Deda Fiorini).