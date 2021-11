Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative a Castel Bolognese

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una piaga sociale che non accenna a calare e che fa rendere necessario la sensibilizzazione del tema per tutte le fasce della popolazione. L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Castel Bolognese partecipa al calendario delle iniziative promosse dall’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, il Servizio cultura, il Cinema Teatro Moderno e l’associazione L’Angolo di Castel Bolognese.

Il programma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Castel Bolognese.

“Solo perché donne” è il titolo della vetrina tematica a cura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese, in esposizione fino al 30 novembre, iniziativa immancabile da tanti anni e che ha consentito la raccolta di una ricca bibliografia a tema con diverse tipologie di documenti.

MI RIAMA è il titolo dell’installazione a cura dell’associazione castellana L’Angolo; propone un’opera di Rosetta Tronconi e Stefano Zaniboni che sarà visibile il 12 novembre, presso la Sala espositiva, in occasione degli spettacoli che avranno luogo nell’adiacente Chiesa di S. Maria della Misericordia dalle ore 21.00.

Venerdì 12 novembre doppio spettacolo nella Chiesa di S. Maria della Misericordia: alle ore 21.00 Alice Rende in Passages, spettacolo-performance ironico e intenso che parla di gravità, fisica ed emotiva, tangibile e inafferrabile; artista brasiliana residente in Francia, molto originale e fuori dagli schemi, il suo circo cubista è semplicemente da non perdere; alle ore 22.00 Elena Burani in Piume, danza fragile e comica tra assurdo e verità: un viaggio attraverso le risorse e i dolori della solitudine, nell’altalena degli stati emotivi e dei mondi interiori di una donna in attesa. Lo spettacolo parla con il linguaggio del corpo in partiture di gesti e virtuosismi. Disegna immagini evocative e si muove dentro il gioco del clown, sul limite tra inganno e verit®§ , creando dinamiche poetiche o grottesche, buffe o sublimi. L’ingresso agli spettacoli è gratuito, con certificazione verde, fino a esaurimento di n. 60 posti.

Giovedì 25 novembre al Cinema Teatro Moderno, alle ore 21.00, proiezione del film La vita che verrà (Herself) di Phyllida Lloyd. Ingresso con biglietto ridotto € 4,50 (certificazione verde).