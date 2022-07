Due nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali a Faenza

Mercoledì 13 luglio 2022 si sono tenuti, in presenza, i colloqui e a seguire la proclamazione dei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanar” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I laureati: Alessandro Chiapponi e Simone Dondini

I laureati sono: Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo”Biochar based removal of Mn from mine adit waters”, svolta in collaborazione con l’Università di Edimburgo e Simone Dondini, 24 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo “Impianto di produzione gomma polibutadienica”, svolta in collaborazione con ENI – VERSALIS SpA di Ravenna. Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare l’Università e l’azienda che hanno ospitato i laureandi per il tirocinio.