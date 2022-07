Bottega Bertaccini: il 15 luglio alle 20.45 il ricordo di Adriana Zarri

L’Associazione Romagna-Camaldoli offre, a credenti e non credenti, occasioni di incontro e approfondimenti tematici su spiritualità e confronto fra fedi, per un agire responsabile e proficuo. Venerdì 15 luglio alle 20,45 nel fresco cortile della Bottega Bertaccini in corso Garibaldi a Faenza, all’interno della rassegna “Via Sancti Romualdi 2022″, l’Associazione promuove l’incontro “Tra eremo e lotta – In ricordo di Adriana Zarri”. Partecipano la saggista Mariangela Maraviglia e il filosofo Silvio Morigi, introduzione di Antonella Baccarini.

Presentazione del libro di Mariangela Maraviglia

Durante la serata verrà presentato il libro di Mariangela Maraviglia “Semplicemente una che vive. Vita e opere di Adriana Zarri” (Il Mulino). Adriana Zarri (1919-2010), scrittrice, teologa ed eremita, ha saputo conciliare una profonda tensione spirituale e contemplativa con la partecipazione appassionata al rinnovamento cattolico e alle grandi battaglie sociali della seconda metà del Novecento. Dotata di una forza di intervento radicale e di una rara qualità interiore, univa la verve polemica a una folgorante esperienza di Dio che espresse nella creazione di eremi vissuti e condivisi come oasi di armonia naturale e di respiro cosmico. Lettere, saggi, romanzi, articoli pubblicati su svariati periodici cattolici e laici (tra cui «L’Osservatore della Domenica», «Settegiorni», «Il Manifesto», «Rocca», «Anna») attestano la libertà di critica e di proposta e la trama di amicizie eccellenti – da Benedetto Calati a Rossana Rossanda, da Luigi Bettazzi a Sergio Zavoli, da Marie Dominique Chenu a Pietro Ingrao – che accompagnarono la sua vita e la sua riflessione. Il libro, attraverso fonti edite e inedite, ne ricostruisce per la prima volta la biografia, dall’infanzia a San Lazzaro di Savena (Bologna), alla giovinezza nella Compagnia di San Paolo, alla maturazione di una scelta eremitica in luoghi appartati della campagna piemontese.

Chi è Mariangela Maraviglia

Mariangela Maraviglia, dopo la Laurea in Storia della Chiesa, ha acquisito il Magistero e il Dottorato di ricerca in Scienze religiose. E’ collaboratrice scientifica di varie istituzioni. Da anni si interessa a figure contemporanee del cristianesimo, che hanno lasciato un segno per la loro forte spiritualità unita all’impegno sociale ed ecumenico. E’ autrice della monografia “David Maria Turoldo” (Morcelliana, 2016).

Chi è Silvio Morigi

Silvio Morigi, filosofo e professore di Filosofia della Religione all’Università di Siena-Arezzo e alla Statale di Milano. Si è occupato del tema del sacrificio nella cultura filosofico-religiosa britannica tra ‘800 e ‘900. Ha poi approfondito la cultura filosofica francese contemporanea, in particolare René Girard, a cui ha dedicato varie pubblicazioni come “Il Dio del linciaggio riuscito” (2004), “Religioni, laicità, secolarizzazione” (2009). E’ stato per decenni un grande amico di Adriana Zarri.