Due incontri a Bottega Bertaccini su “Il Nuovo Nautilus” e la poesia di Nadiani

Giovedì 16 marzo alle 18.00 verrà presentato Il nuovo Nautilus – Studi e ricerche del Liceo Torricelli Ballardini Faenza. Quando nel 2014 furono unificati i due licei faentini Torricelli e Ballardini in un’unica istituzione scolastica, ci si rese conto della necessità di una rivista che dimostrasse l’unitarietà della cultura, non più cultura scientifica o umanistica o artistica separate fra loro ma un tutto indivisibile. E anche il numero pubblicato a fine 2022 del Nuovo Nautilus si muove in questa prospettiva.

Il volume appena uscito presenta una vasta sezione monografica dedicata a Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario della nascita, un focus sulla didattica della matematica, importanti contributi sull’urbanistica faentina, sull’estetica di Hegel, sull’opera di Dino Campana e di Elena Ferrante, sulla scultura monumentale in Romagna e sulla transizione energetica nelle scuole.

Nel nuovo numero compaiono gli interventi di Mariagiulia Castellari, Leonardo Chiari, Angela Drei, Laura Giovannoni, Giorgio Gualdrini, Paolo Melandri, Alessandro Merci, Alberto Mingotti, Alessandra Neri, Luigi Neri, Ennio Nonni, Davide Pini, Stefano Visani, Alberto Zama. All’incontro saranno presenti gli Autori.

Tre poeti per Giovanni Nadiani. Sabato 11 marzo il ricordo del poeta

“L’11 marzo Giovanni Nadiani avrebbe compiuto 69 anni. Sabato 11 marzo alle 17.30 Bottega Bertaccini ospiterà un incontro dedicato al poeta. Tre autori che presenteranno i propri versi in dialetto romagnolo, assieme ad alcune canzoni ispirate dalle poesie di Giovanni. All’incontro parteciperanno Giuseppe Bellosi, Agnese Fabbri e Francesco Gabellini. Letture di Cristina Vespignani. Alla chitarra Chris Rundle.

“Purtroppo ci ha lasciato troppo presto ma il suo lavoro di poeta, scrittore, traduttore, performer e agitatore culturale continua ad accompagnarci. Nei prossimi mesi vedrà la luce una importante antologia delle sue poesie in dialetto romagnolo, curata da Giuseppe Bellosi e pubblicata da Il Ponte Vecchio di Cesena.”