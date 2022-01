Deceduto il dott. Andrea Cimatti, medico presso l’ospedale San Pier Damiano di Faenza

Giovedì 27 gennaio è deceduto all’età di 69 anni dopo un lungo periodo di malattia, il dott. Andrea Cimatti, medico specialista in otorinolaringoiatria presso San Pier Damiano Hospital, struttura del gruppo GVM Care & Research.

Il dott. Andrea Cimatti

Laureato in medicina nel 1977, il dott. Andrea Cimatti si era specializzato in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale nel 1980. Nella sua lunga carriera, ha collaborato con le ASL di Faenza e Cesena e dal 1980 era inserito all’interno di San Pier Damiano Hospital nel quale, dal 1992, dirigeva l’Unità Operativa di Otorino laringoiatria. Una vita dedicata alla professione, alla famiglia, ma anche alle sua varie passioni fra cui il cinema, la fotografia e il calcio. Ha militato infatti nel C.A. Faenza fino al 1975 .

Il ricordo della comunità faentina

“Porgo attestato di immensa gratitudine per l’alta professionalità e per l’assistenza post operatoria del dott. Cimatti e del suo staff.” e ancora “Un medico con una elevata professionalità e le mani d’oro”. Questi alcuni degli attestati di stima e ringraziamento che appaiono sul web in queste ore, a dimostrazione del grande contributo che il medico faentino ha dato alla comunità cittadina in questi anni. Oltre alla competenza medica infatti il dott. Andrea Cimatti si contraddistingueva per la grande disponibilità verso i pazienti. Come molti ricordano, il medico visitava fin dalle prime ore del mattino. Il territorio faentino piange dunque non solo un professionista della medicina, ma anche un uomo che ha fatto della gentilezza e della sua disponibilità una parte essenziale della sua arte terapeutica.