Lunedì 22 febbraio 2021 Mario Toso, vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, ha accettato le dimissioni, presentate per motivi personali in data 18 febbraio, del rev.do don Luigi Gatti, fino al presente parroco moderatore delle parrocchie di S. Maria in Alfonsine, Ss. Cuore di Gesù e di S. Giuseppe in Fiumazzo. Le parrocchie verranno guidate dal rev.do Don Giuseppe Gallazzi.