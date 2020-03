Coronavirus: confronto sulle misure compensative per i servizi educativi e scolastici non fruiti

L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, nel corso di un incontro avvenuto giovedì 5 marzo 2020 con i soggetti gestori dei nidi comunali e convenzionati, ha concordato, per il mese di febbraio, una fatturazione provvisoria alle famiglie relativamente alle rette dei nidi comunali e convenzionati, che considera le tre settimane del mese di febbraio nel quale il servizio è stato normalmente erogato.

Si è inoltre avviato un confronto tecnico per l’individuazione di misure di compensazione per i servizi educativi e scolastici non fruiti dalle famiglie nelle settimane successive al mese di febbraio. «Abbiamo sollecitato Anci Emilia-Romagna – riferisce il presidente dell’Unione Giovanni Malpezzi – affinché si possano adottare in tempi brevi misure omogenee sul territorio regionale che possano compensare famiglie, lavoratrici e lavoratori nel settore educativo dai disagi causati a seguito dei recenti provvedimenti di Regione Emilia-Romagna e Governo, resi necessari nell’ambito delle azioni di contenimento della diffusione del Coronavirus».