Coppa Dal Pane: dalla Graziella di Valter alla gara il 16 ottobre

Una gara ludica tra le colline di Faenza, con partenza dalla Piazza del Popolo e tappa in 3 cantine sul percorso, Cantine Paolo Francesconi, Leone Conti, La Sabbiona ed arrivo alla Torre di Oriolo con party musica e divertimento. La Coppa Dal Pane è una manifestazione per mezzi non convenzionali: risciò (da 2 a 4 posti), tandem e biciclette tipo Graziella, Olandese e biciclette autoprodotte saranno i mezzi ammessi. È divertimento e creatività, la gara è dedicata a ciclisti con abbigliamento a tema: Romagna Mia, Dai bagnini alla balera (ispirazione il turista in riviera) e non saranno ammessi abbigliamenti diversi.

Come partecipare

Si parteciperà in Team (minimo 2, massimo 8 persone per team) e ci saranno prove da sostenere nelle diverse tappe sul percorso. La gara si terrà domenica 16 ottobre 2022. La partenza della Coppa Dal Pane sarà alle 10 circa da Piazza del Popolo a Faenza. (info point)

Iscrizioni e partecipazione

La quota di iscrizione alla Coppa Dal pane è di 35€ per persona e comprende: Il numero di gara dorsale da attaccare alla maglia e quello per la bicicletta; La mappa, i ristori (bere e mangiare) nelle tappe sul percorso. Arrivo, party, musica e allegria alla Torre di Oriolo

Assicurazione e tesseramento

Le iscrizioni dal 1 settembre 2022 al 10 ottobre 2022. Saranno accettate iscrizioni per un numero massimo di 25 equipaggi/team. Modulistica e iscrizioni: https://www.associazionedalpane.it/coppa-dal-pane/ Tutte le info: coppadalpane@gmail.com

Associazione Dal Pane

L’associazione Dal Pane è nata per promuovere sul territorio l’entusiasmo di Valter dal Pane, fatto di valorizzazione del territorio, ospitalità, sinergia, inclusione, creatività e innovazione. L’associazione ha lo scopo di mettere a bando un gettone annuale per il progetto più originale da parte di giovani aziende costituite da under 30. Info: associazionedalpane@gmail.com

Il regolamento completo

Per maggiori informazioni qui il regolamento completo della gara: regolamento Coppa Dal Pane