Il 20 febbraio la consegna “in presenza” delle borse di studio di ITIP Bucci

Per gli studenti il periodo del Covid non è stato facile. Il susseguirsi della didattica a distanza, la mancanza di contatto con gli insegnanti e i propri compagni di classe e la mancanza di libertà nell’uscire di casa ha messo i più giovani a dura prova. Lo sforzo degli istituto scolastici nel stare loro accanto non viene meno. In questo senso, la consegna delle Borse di Studio dell’ITIP Bucci è un momento significati sia per i premiati che per tutti gli studenti

Il prossimo 20 febbraio la cerimonia di consegna delle borse di studio

Sabato 20 febbraio, dalle ore 11, presso l’Aula Magna «G. Coppari» (via Nuova 45) dell’ITIP Bucci, alla presenza della Dirigente Scolastica Gabriella Gardini, dei rappresentanti delle Associazioni e Aziende che sponsorizzano i riconoscimenti e degli studenti meritevoli, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Borse di Studio ai ragazzi che si sono particolarmente distinti nel corso del precedente anno scolastico. Nonostante le difficoltà legate all’attuale situazione sanitaria l’ITIP Bucci si è fortemente impegnato affinché – nel pieno e totale rispetto delle norme igienico sanitarie in vigore – la cerimonia che celebra i brillanti risultati di tanti nostri ragazzi potesse svolgersi in presenza e col risalto che i loro sforzi scolastici hanno saputo meritare.

I premiati dell’ITIP Bucci di Faenza

Di seguito l’elenco dei premiati, le rispettive classi e l’ente che ha sostenuto l’erogazione del riconoscimento.

Le 9 Borse di Studio per la FONDAZIONE BERTONI verranno consegnate a

Cimatti Claudio cl. 2ªAMT

cl. 2ªAMT Migliani Alex cl. 2ªBMT

cl. 2ªBMT Stancanelli Giovanni cl. 2ªBMT

cl. 2ªBMT Corniola Alessandro cl. 4ªAIA

cl. 4ªAIA Fabbrini Tommaso cl. 4ªAIA

cl. 4ªAIA Pezzi Lorenzo cl. 4ªAIA

cl. 4ªAIA Abara Ebenezer Chukwuemeka a.s. 2019/20 cl. 3ªBMT

a.s. 2019/20 cl. 3ªBMT Balbi Federico a.s. 2019/20 cl. 5ªAIA

a.s. 2019/20 cl. 5ªAIA Pierucci Andrea a.s. 2019/20 cl. 5ªBMT

Le 2 Borse di Studio per l’Associazione VIAEMILIAPONENTESEI -verranno consegnate a

Alvisi Alberto cl. 5ªBMT Sez Prof.le

cl. 5ªBMT Sez Prof.le Gallegati Carlo cl. 5ªBI Sez Tecnica

La Borsa di Studio per la FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA di Ravenna va infine a