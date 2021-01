Bertozzi (FdI) presenta una mozione sulla partecipazione del Comune in Faventia Sales

Nuova mozione presentata in Consiglio Comunale da Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, sul tema Faventia Sales, di cui il Comune di Faenza è socio al 46,6%. Il testo impegnerebbe l’amministrazione all’immediata convocazione del C.d.a. di Faventia Sales, rispetto alla data in calendario di Luglio 2021.

“Lo scopo di questa iniziativa è quello di arrivare ad un voto consapevole del Consiglio che ponga al riparo il Comune da una serie di azioni che ritengo non in linea con la normativa di riferimento. Il D.Lgs 175/2016 non consente di detenere partecipazioni, senza un’effettiva razionalizzazione, in società con un numero di Amministratori superiore al numero dei dipendenti né con fatturati inferiori al limite di legge. L’Amministrazione Comunale non ha adottato alcun atto formale che ponga fine alla situazione in cui si trova la partecipata.”

Continua la nota di Bertozzi: “Rinviare al 2022 il “riassetto societario” – che diventa magicamente “riassetto strategico” – pone un problema politico che vede il Comune continuare ad esercitare un’influenza rilevante su di una società che, per ammissione stessa della precedente amministrazione, avrebbe raggiunto lo scopo sociale nel 2020. La norma richiede tempi e modi certi per risolvere le anomalie, non rinvii a futura memoria e nessun atto immediato. La richiesta dell’urgente formalizzazione di un piano industriale di breve e medio termine, che chiediamo l’Amministrazione avanzi a Faventia Sales Spa, è l’unico strumento che possa permettere al Consiglio Comunale (e all’Amministrazione) di capire se saranno rispettati anche in futuro i dettami dell’art. 4 del D.Lgs 175/2016 e consentirebbe di dare almeno un senso al fantomatico e innovativo “riassetto strategico”.”

Fra le richieste di Bertozzi anche la nomina di un amministratore unico, l’azzeramento del compenso del CDA che conclude affermando “Se il Consiglio Comunale rigetterà la mozione presentata da Fratelli d’Italia e se l’amministrazione non valuterà in maniera fattiva le nostre richieste, ritengo si assumeranno entrambi una forte responsabilità politica e amministrativa nei confronti della città.”