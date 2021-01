Nicola Bacchilega: l’emergente stilista italiano tra genio e creatività

Nicola Bacchilega è uno stilista emergente proveniente da Faenza, l’eclettico designer che sta conquistando il fashion system. Si è diplomato all’Istituto statale d’Arte per la ceramica di Faenza e subito dopo ha iniziato a lavorare in uno studio di moda. Ha frequentato il corso di scultura all’accademia Albertiniana di Torino e proseguito il suo lavoro nello studio di Arnaldo Pomodoro ad Urbino. Ma non si è fermato qui: parte per Londra e qui frequenta il London College of Contemporary Arts, lavorando per la casa di moda di Jenny Packam. Il suo stile è senza barriere, trasformista ed ispirazionale, che richiama sempre l’artigianalità italiana. I suoi capi e le sue collezioni sono sempre originali ed istintivi, assolutamente senza tempo. Unicità ed originalità per esempio sono le parole chiave per la borsa “Handshake Vase-bag”, fatta in ceramica fine modellata a mano, un pezzo unico della sua collezione prodotta a Faenza prendendo ispirazione proprio all’Accademia d’Arte della città.

Nuove tendenze per le borse a tracolla

La borsa Handshake Vase-bag firmata da Nicola Bacchilega è un modello unico a tracolla con catena grossa, che fa parte delle ultime tendenze per l’inverno 2020-2021 per quanto riguarda le borse a tracolla.Per questa stagione saranno di moda le borse a tracolla con un design semplice e classico, degli accessori senza tempo con uno stile romantico e raffinato. Per avere una vasta scelta per l’acquisto di borse a tracolla all’ultima moda basta navigare su alcuni store come YOOX, ad esempio, che offre una fornitissima selezione e tante novità. Se cercate una borsa da ufficio è possibile scegliere tra quelli in pelle liscia, magari con una catena se si volesse aggiungere più carattere allo stile professionale dell’accessorio. Per un look più originale e stravagante, invece, via libera a borse con borchie e frange, ma anche piccoli ciondoli ad ornamentare borse di alta moda e raffinati ricami a rilievo.

Tra le collezioni per l’inverno 2020-2021 ci sono anche borse create con tessuti più economici ma sempre dal taglio chic e delicato, come le borse e le pochette in raso, di buon gusto e di classe.

Ad ogni forma la sua borsa

Ma attenzione alla scelta della tracolla: c’è una borsa giusta per ogni figura e fisico, adatta a valorizzare le forme di ognuno. Per persone di bassa statura, la borsa ideale è quella piccola o di medie dimensioni, perfette quelle a mano oppure a spalla o a tracolla, a patto che non scenda al di sotto dell’anca.

Al contrario per le persone di statura alta e snelle le borse capienti di dimensioni grandi sono l’ideale, come zaini, borse XL a tracolla oppure pochette grandi e morbide da tenere in mano. Per chi dovesse fare i conti con fianchi pronunciati, la soluzione ottimale è la tracolla corta, mentre con i seni prosperosi il modello adatto è quello a manici lunghi.