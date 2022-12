5 regali di Natale del territorio all’ultimo minuto

Come ogni anno torna la rubrica delle 5 idee per regali di Natale del nostro territorio all’ultimo minuto. Se, infatti, siete fra coloro che aspettano le ultime ore per pensare e comprare regali ai propri cari, un consiglio in più su quale dono scegliere può essere sempre utile.

1.Un abbonamento a Cinemaincentro

E’ un regalo che ogni anno torna nella nostra rubrica e che ha due scopi: quello di donare un momento di cultura e di sostenere una realtà storica locale. L’abbonamento costa 45 € per 10 ingressi, ha validità di un anno, sono impersonali e possono essere usati fino a due ingressi contemporaneamente. Significa che potete prenderne uno in famiglia e condividerne l’utilizzo. Per acquistarlo basta recarsi in una delle sale del circuito Cinemaincentro (Cinema Sarti e Cinema Italia) oppure scrivere a info@cinemaincentro.com

2.Marmellate, composte, creme spalmabili de La Baracchina di Monti

Una certezza sul territorio, la Baracchina di Monti ha preparato per il natale 2022 marmellate, composte, creme spalmabili tutte dai loro prodotti coltivati nei campi vicini alla stessa baracchina. Materia prima eccezionale, della nostra terra e lavorata in maniera artigianale. Trovate la Baracchina di Monti in Via Emilia, subito dopo il ristorante Chichirichì, colorata di rosso e di verde.

3.Due biglietti per visitare la mostra di Galileo Chinni al MIC

Un allestimento attesto da tempo a Faenza e che ha già portato notevole pubblico. La mostra di Galileo Chinni al Museo Internazionale delle Ceramica di Faenza è bellissima. Chinni è stato un pioniere del Liberty in Italia e per chi ama le forme di quell’epoca non può perdersela. Esposti ci sono circa trecento pezzi tra ceramiche (tra cui diversi inediti) e disegni preparatori a documentare le varie fasi di attività di uno dei più importanti protagonisti italiani dell’epoca Liberty. L’allestimento rimarrà fino al 14 maggio 2023. Per info e accessi è possibile visionare la pagina dedicata

4.L’Atlante di geogastronomia della faentina Martina Liverani

Martina abita a Faenza ed è gastronoma, scrittrice e food curator. Vanta una larghissima esperienza in ambito gastronomico, è direttrice del magazine Dispensa! e collabora a livello nazionale e internazionale con chi si occupa di cibo a 360°. Nel 2020 ha pubblicato l “Atlante di geogastronomia“, edito Mondadori, un viaggio su carta del gusto e dei luoghi; “un libro che vuole raccontare il mondo ridisegnandolo tramite confini legati al cibo con uno sguardo molto personale anche per i viaggi e le storie che ha vissuto grazie al mio lavoro.” Per gli amanti della cucina e dei viaggio è un titolo da avere nella propria libreria. E’ possibile trovarlo dalle libreria locali Moby Dick di Faenza.

5. I prodotti de La Bottega della Loggetta

Una realtà che permette l’inserimento lavorativo per persone con disabilità e fornisce prodotti buoni, belli e solidali a tutto il territorio. La Bottega della Loggetta è un negozio-laboratorio che permette agli addetti di sperimentarsi in dinamiche verso il pubblico e porta tutta la cittadinanza ad essere responsabile di questa missione. Il negozio si trova in due sedi Via Pistocchi 10 e Piazza II Giugno 7, Faenza. I negozi sono aperti dal lunedì alla domenica: 9:30-12:30 | 16-19. E’ possibile trovare informazione sulla loro pagina facebook.