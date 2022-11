La cerimonia di omaggio in occasione della Giornata delle forze armate del 4 novembre

Venerdì 4 novembre è la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Faenza aderisce all’importante ricorrenza con una Cerimonia di omaggio ai caduti della Prima guerra mondiale.

La cerimonia di omaggio

Alle 11 alla chiesa di San Bartolomeo, conosciuta come chiesa dei Caduti, in corso Matteotti, all’angolo con via Scaletta, verrà celebrata una messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Alle 11.45 ci si sposterà al cimitero dell’Osservanza per l’omaggio da parte delle autorità ai sepolcri dei soldati della Prima guerra mondiale. Le rappresentanze delle forze armate, le associazioni combattentistiche e d’arma, gli istituti scolastici, la Croce Rossa italiana, le associazioni partigiane e di volontariato sono invitate.