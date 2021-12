Venerdì 10 dicembre alle 21 il monologo “Perchè io ho vinto” alla Sala Fellini di Faenza

Si conclude a Faenza, venerdì 10 dicembre, la prima tournée organizzata sul territorio regionale da Iscos e Anolf Emilia-Romagna del monologo teatrale “Perchè io ho vinto” dal libro “Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio” di Luca Leone (Infinito Edizioni) sulla storia vera di Bakira Hašečić, vittima di violenza nel genocidio bosniaco degli anni ’90.

“Perchè io ho vinto”

L’attrice bosniaca Nela Lucic, con la regia di Luca Gaeta, mette in scena la vera storia di Bakira Hašečić, vittima di violenza durante il genocidio che si è consumato in Bosnia Erzegovina durante la guerra degli anni ’90. Bakira ha trovato poi la forza e il coraggio per il proprio riscatto nella ricerca di verità e giustizia per i crimini di guerra e le violenze

commesse sulle donne. Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Faenza, si inserisce all’interno del progetto

“Most 2021 #Iwalktheline un ponte per la pace e i diritti umani tra Emilia-Romagna e i Balcani” realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando Pace e diritti umani 2021, il cui capofila è ISCOS Emilia-Romagna insieme a diversi partner, tra cui Anolf Emilia Romagna ODV, Infinito Edizioni, Cisl.

Info e prenotazioni

L’evento è ad ingresso gratuito, previa prenotazione al link https://tinyurl.com/perche1012. Si invita a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. E’ richiesta la certificazione verde Super Green Pass.