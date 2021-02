Omicidio di Via Corbara a Faenza: la vittima è Ilenia Fabbri

Una donna è stata trovata morta stamattina, sabato 6 febbraio, nella zona del Borgo, in via Corbara a Faenza. La vittima si chiama Ilenia Fabbri, faentina di 46 anni che per diverso tempo ha lavorato come impiegata in un’officina meccanica. La donna frequentava assiduamente il Circolo del Tennis di Faenza.

Omicidio di Ilenia Fabbri: i fatti

Cosa sia realmente accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Come riporta Il Resto del Carlino, l’allarme è stato dato attorno alle 6 di stamattina dalla figlia della vittima, avvisata a sua volta da una sua amica, ospite nell’appartamento. Infatti questa si trovava insieme al padre ed ex-marito in viaggio, partiti da casa dopo le 5 quando la donna era ancora viva. La polizia ha trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue, nel garage, con ferite di arma da taglio. Alcuni vicini hanno inoltre riportato di aver sentito delle urla provenienti dall’edificio. Dopo tutti i rilevamenti il corpo è stato portato via alle 16.30.

Procuratore Barberini: “Fatto drammatico”

Intervistato il Procuratore Barberini ha dichiarato che le indagini sono a 360 gradi; al momento tra le persone informate sui fatti ascoltate dagli inquirenti sono presenti la figlia, l’amica della figlia, il marito da cui si era separata e l’attuale compagno.

