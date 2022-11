Domenica 27 torna la Sagra dell’ulivo e dell’olio a Brisighella

Domenica 27 novembre torna a Brisighella uno degli eventi più importanti per il Borgo, la 63° “Sagra dell’ulivo e dell’olio”, che celebra i ricercati oli extra-vergine brisighellesi, il “Brisighello” D.O.P. e il raffinato “Nobil Drupa”. La sagra chiude in bellezza la rassegna novembrina delle “Quattro sagre per tre Colli”, organizzata dalla Pro Loco di Brisighella che allestirà in Piazza Marconi i mercati dei prodotti tipici, con musica e animazione, nelle altre vie e piazze del centro storico mercati ambulanti. Nella mattinata verrà organizzata una Camminata nel sentiero dell’Olio con ritrovo e partenza davanti alla sede in Via Naldi, 2 e la presenza delle guide che accompagneranno i partecipanti in visita al frantoio di Cab-Terra di Brisighella con degustazione finale in Piazza Carducci. Durante la camminata breve sosta con visita alla Pieve del Tho.

Lo Smanèt: il mercatino di artigianato artistico contemporaneo

Nel weekend della sagra arriva a Brisighella per la prima volta “Lo Smanèt” il mercatino di artigianato artistico contemporaneo ideato e realizzato da Stephanie Baker e dal suo team di creativi approderà a Brisighella presso l’Ex Convento dell’Osservanza. Una quarantina di artigiani selezionati esporranno e metteranno in vendita i loro lavori, in una cornice magica di allestimenti ricercati, con micro-spettacoli a sorpresa, buona musica ed esibizioni itineranti. L’evento è a ingresso gratuito, sabato 26 dalle 11 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20, ed è possibile portare con se il proprio cagnolino al guinzaglio.

Brisighella: aperture straordinarie della Rocca, Torre dell’Orologio e Museo Ugonia

Ricordiamo inoltre l’apertura straordinaria in orario continuato della Rocca e dalla Torre dell’Orologio, dalle 10.00 alle 16.30, domenica 27 novembre. Museo Ugonia 10-12.30, 15-17. Ingresso con biglietto unico € 3,00. Al Museo Ugonia, fino al 4 dicembre, è visitabile la mostra “Aprile è il mese più crudele…Natura morta / oggi / in Romagna” a cura di Franco Bertoni, che raccoglie l’interpretazione della natura morta di oltre 30 artisti contemporanei romagnoli. Presso le cantine di Palazzo Frontali in via Roma 3/a è ancora possibile visitare la mostra retrospettiva dedicata al pittore brisighellese Domenico Dalmonte, sabato, domenica e festivi, dalle ore 15 alle ore 19.

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Brisighella ed il supporto dell’Unione Romagna Faentina e della Pro Loco di Brisighella.