Premiato il vino Ultimo giorno di scuola del Persolino Strocchi al Concours Mondial de Bruxell

Si è concluso il Concours Mondial de Bruxelles che ha dedicato la sua ultima sessione di degustazione a vini dolci e fortificati. Cinquanta tra i giudici ed esperti del settore hanno attribuito la Medaglia d’Oro al vino Romagna Passito Ultimo giorno di scuola 2016, prodotto all’interno della cantina didattico sperimentale Leonardo da Vinci dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza.

Il vino “Ultimo giorno di scuola”

Il vino ha gareggiato con centinaia di altri vini in gara provenienti da oltre venti paesi di tutto il mondo. Luogo designato per la competizione di carattere internazionale è stata la regione Sicilia, in cui la città di Marsala ha ospitato il Concorso, da anni noto come uno degli eventi più importanti del settore. Obiettivo della giuria di degustatori è l’individuazione di “vini di ineccepibile qualità, indipendentemente dall’etichetta e dal prestigio della denominazione”. L’eccellente risultato raggiunto dall’indirizzo agrario della sede Persolino è espressione dell’impegno e della dedizione che i docenti e gli studenti da anni investono nei vitigni dell’omonima azienda agraria, nonché dell’elevata valenza didattica e formativa delle attività svolte quotidianamente nelle aule e nelle aree aree agricole di pertinenza dell’Istituto. L’azienda agraria vanta infatti la presenza di prestigiosi vitigni e il già noto roseto Bazzocchi,

anch’esso spesso enumerato in premi di caratura internazionale. Le attività di viticoltura ed enologia che interessano la sede Persolino hanno intessuto un rapporto sinergico e cooperante con gli studi di grafica e design della comunicazione della sede Strocchi dello stesso Istituto ove è presente l’indirizzo servizi commerciali. Come già per i vini Gentil Rose, Albana Secco e 50 Primavere, l’intensa collaborazione tra i due indirizzi ha portato alla nascita dell’etichetta dei vini.

I vini, come tutti i prodotti a km zero realizzati dall’azienda agraria Persolino sono acquistabili presso il punto vendita della sede Persolino, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 in via Firenze 194 a Faenza.