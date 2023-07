Richieste CAS e CIS: attivo numero di assistenza per tutta l’Unione

A seguito dei primi pagamenti già disposti – oltre 1.100 – nell’ambito dei contributi legati all’emergenza alluvione nel territorio della Romagna Faentina, sono aumentate le richieste di informazioni. Per far fronte a questa esigenza, i cittadini dei sei comuni dell’Unione possono contattare lo 0546 691313 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 – e richiedere all’operatore informazioni sulle domande di contributo.

Nei casi di domande incomplete, verifica dei dati o rigetto della domanda di contributo, i cittadini interessati saranno invece contattati direttamente dall’ufficio che si occupa dell’istruttoria, via telefono oppure con comunicazione scritta.

In tutto il territorio dell’Unione sono pervenute ad oggi oltre 7.300 domande di contributo: 2.400 per l’autonoma sistemazione e 4.900 per il contributo di sostegno immediato. Gli uffici dedicati sono al lavoro per garantire l’erogazione dei contributi a tutti i richiedenti in regola nei tempi più brevi possibili.