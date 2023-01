Il 31 gennaio al Polo di Tebano un corso di inglese tecnico applicato al vino

Martedì 31 gennaio, dalle 9,30 alle 17,30, il Polo di Tebano, sede di Terre Naldi, in via Tebano 54 a Faenza, ospiterà un Corso di inglese tecnico applicato al vino organizzato dalla Scuola certificata WSET “Veni Vidi Vini” di Ravenna.

Il corso

Il corso è rivolto a chiunque sia già in possesso di discrete conoscenze d’inglese e studi o lavori in campo vitivinicolo, enologico o più in generale, semplicemente abbia a che fare col mondo del vino in ambito internazionale o con clientela, colleghi, studenti stranieri. Le lezioni, tenute dal professor Enrico Donati, si svolgeranno in italiano e inglese. Il Corso terminerà con una degustazione di 4 vini. Ad ogni partecipante verranno consegnate le dispense con i contenuti della presentazione e l’attestato di partecipazione per dimostrare l’avvenuta frequenza. Non è previsto esame finale.