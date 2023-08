Perché gli strumenti di programmazione sono essenziali per gli studenti del nuovo millennio

Divenuta ormai una presenza costante in molte attività quotidiane, la tecnologia si sta affermando come una componente indispensabile per vivere. Ne facciamo uso dalla mattina alla sera per moltissimi scopi, dall’ordinare il cibo a seguire le lezioni scolastiche. È diventato così naturale che ormai non ci si fa più caso e sarebbe difficile oggi tornare indietro, o immaginare com’era la situazione fino a pochi anni fa. In particolare questo è evidente nei più giovani, che sono cresciuti in un’era di innovazione e di trasformazione veloce, e che non hanno altri termini di paragone. Per loro è normale passare il tempo con lo smartphone in mano, perché è così che si comunica, si ascolta musica e si guardano i video.

Ma il loro punto di vista è quello degli utilizzatori e pochi di loro sono a conoscenza di ciò che rende possibile tutto questo. Sarebbe utile invece aiutarli a comprendere questa tecnologia, in particolare quella del software e della programmazione, perché possano sperimentarla e saperla utilizzare. Perché è grazie a questa che ormai le idee diventano realtà. E padroneggiare questi strumenti permette agli studenti di sapere come dare vita ad un proprio progetto nel futuro. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché saper programmare offre una serie di benefici, che riguardano anche lo sviluppo di creatività e altre abilità.

Sviluppo di capacità di problem solving e di pensiero logico

La programmazione, o coding, è un ottimo esercizio di risoluzione dei problemi e dovrebbe essere integrato nei programmi scolastici come materia. Imparare a programmare insegna ad usare il pensiero logico, poiché si deve risolvere un problema o creare una funzione particolare tramite un software. Ciò significa scomporre il problema in componenti più piccoli e gestibili che possono essere messi in sequenza, organizzati ed eseguiti in un modo specifico. È utile optare per linguaggi diffusi e progetti che potrebbero avere un’utilità anche in futuro, organizzando per esempio un corso di php, completo di guida a laravel per iniziare a creare un’applicazione web. In questo modo gli studenti possono apprezzare subito il frutto del loro lavoro e sviluppare abilità di organizzazione e di logica che potrebbero essere preziose in futuro, a prescindere dal settore lavorativo che sceglieranno.

Crescente domanda di programmatori

Uno dei motivi per cui le competenze di codifica sono essenziali per gli studenti è l’attuale tendenza alla digitalizzazione dei settori industriali. È chiaro che il mercato del lavoro sta andando in questa direzione: più il mondo diventa digitale e più servono persone in grado di lavorare con questa tecnologia. La pandemia ha accentuato questo processo e attualmente il settore dei software cresce ad un tasso di circa il 6,5% l’anno. Ciò significa che ci sono varie opportunità di lavoro, anche in campi diversi. Tra i ruoli più ricercati ci sono i web developer, gli esperti in sicurezza informatica e gli sviluppatori di software per l’automazione.

Aiuta a coltivare la comunicazione e la collaborazione

Essendo un’attività che richiede il lavoro di più persone, sviluppare un software promuove la collaborazione e la comunicazione tra gli studenti. La realtà dei corsi non è molto diversa da quella professionale. Per gli sviluppatori è naturale lavorare in un team, nel quale ogni step viene discusso e sottoposto a revisione, dal brainstorming al testing. Ogni componente si occupa personalmente di un aspetto del software, ma ad ogni revisione deve confrontarsi con gli altri. Per uno studente, creare un software con i compagni significa imparare a prendersi delle responsabilità, lavorare autonomamente, prendere parte ai processi decisionali e mettere le proprie abilità al servizio di un progetto comune.

Il futuro del coding e dell’istruzione

Negli ultimi anni, alcune scuole hanno iniziato a offrire lezioni di programmazione come parte dei loro programmi scolastici, integrandole in materie come la matematica e le scienze. In questo modo gli studenti possono creare un software per risolvere equazioni o analizzare dei dati, capendo come può essere utilizzato nella vita di tutti i giorni. Altre scuole hanno invece dei corsi di informatica, nei quali vengono insegnate conoscenze più approfondite. Ad esempio, come costruire e mantenere software e siti web.

Lavorando a progetti concreti, gli studenti affinano la propria creatività, la capacità di risolvere i problemi e, allo stesso tempo, cominciano a sviluppare delle competenze tecniche che potranno servire per il loro futuro lavorativo.