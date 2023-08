Il 30 agosto torna Ex Salesiani Summer Village

Dopo i danni subiti dall’alluvione, l’evento che prende il nome di “Ex Salesiani Summer Village”, vedrà illuminare nuovamente l’area del Complesso di Faventia Sales mercoledì 30 agosto. A partire dalle 18.30 saranno numerose le iniziative proposte da associazioni culturali e società sportive oltre agli spettacoli musicali e teatrali. La grande novità del 2023 è il coinvolgimento dei Rioni tra le varie attività che intratterranno adulti e bambini.

La voce dei protagonisti di Es Salesiani Summer Village Faenza

Il Vicepresidente di Faventia Sales Mattia Cornazzani dichiara: “Quest’anno si sono voluti concentrare gli sforzi per organizzare una sola serata rispetto alle tre o quattro programmate negli anni precedenti come segno di continuità e di ripresa a seguito dell’alluvione. L’obiettivo è quello di far vivere alle famiglie e non solo una serata in spensieratezza con giochi, divertimento, cibo, esposizione e iniziative all’interno del complesso Ex-Salesiani. La novità di quest’anno è il coinvolgimento dei Rioni, anche in vista del fatto che le ordinarie manifestazioni rionali del mese di giugno, non si sono potute svolgere come da tradizione. Per questo motivo si coglie l’occasione per ricreare un punto Palio con bandiere, tamburi e cavalli di legno per simulare il vero e proprio Niballo.”

Leonardo Callini di Leopodistica afferma: “Ci aspettiamo un buon numero di presenti nella camminata di 5 e nella podistica non competitiva di 10 chilometri che passerà tra le zone più colpite dall’alluvione di maggio, ancora nel cuore e nella mente di tutti noi. La corsa inizierà alle ore 20 con partenza ed arrivo nel plesso di Faventia Sales. Agli iscritti, a cui sarà donato un gadget luminoso, verrà chiesto un contributo di 5 euro che sarà donato in beneficenza per l’alluvione.”

“Allestiremo un piccolo spazio di prova dedicato ai bambini in cui possono giocare, scatenarsi e divertirsi attraverso i nostri schemi motori – aggiunge Simone Randi del Progetto Crossfit -. Inoltre, attraverso alcune esibizioni dei nostri bambini dai 3 ai 6 anni mostreremo ciò che facciamo solitamente nella palestra che ospita ovviamente anche atleti adulti.”

Il programma e le novità dell’evento dl 30 agosto a Faenza

Oltre alla novità dei Rioni, tanti ingredienti caratterizzeranno l’evento del 30 agosto.

Non mancherà la musica e gli spettacoli con il concerto della scuola di musica “Giuseppe Sarti” affiancato dai partecipanti del corso Musicale estivo Marco Allegri. Come ogni anno, i bambini sono al centro della rassegna attraverso l’organizzazione di giochi, spettacoli e intrattenimento come gli spettacoli di magia del Mago Silvestro. L’associazione Fatti D’arte allestisce un laboratorio teatrale con creazione di oggetti di scena per bambini. Inoltre, la Scuola di Disegno Minardi organizza attività di disegno con i bambini.

Lo sport sarà protagonista anche nell’edizione del 2023 grazie ad incontri e attività di avviamento e non solo con le varie società faentine. La società Faventia Calcio farà divertire e provare i bambini attraverso un percorso di coni e porta da calcio. La società Leopodistica organizza una corsa non competitiva dal titolo “Luz” di 5 e 10 km che passa per le “strade del fango”, le vie più colpite dall’alluvione di maggio. Gli istruttori del Progetto Crossfit allestiscono un angolo con attrezzi e dimostrazioni dedicato ai bambini. Infine la società ciclistica faentina allestirà un percorso gimkana per bambini.

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza parteciperà attivamente all’evento attraverso 2 team del proprio CONTAMINATION LAB che allestiranno spazi espositivi. Sotto i portici saranno allestiti mercatini di oggetti e accessori handmade. La mostra fotografica in programma è quella dedicata alle immagini dell’alluvione del Gruppo Fotografico Aula 21. Ampio spazio anche all’offerta “food”, sia per aperitivo, cena o semplicemente per un buon gelato. Sarà l’occasione per salutare l’E-Bistrot che in concomitanza del “Summer Village” riapre a pieno ritmo dopo l’alluvione dello scorso maggio, al quale va un grazie per il contributo offerto a favore della corsa podistica. Per chi vuole gustare un buon hamburger il Mens Sana sarà regolarmente aperto a completare l’offerta culinaria della serata. Per una dolce pausa sarà possibile gustare il gelato di Peace&Cream che per l’occasione sarà presente con un simpatico carretto dei gelati.

Il programma degli “Ex Salesiani Summer Village” sarà pubblicizzato ad hoc sulle pagine social e sul sito di Faventia Sales.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso Ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.