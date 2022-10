Sabato 8 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza “Siamo nati per cambiare”

“Siamo nati per cambiare, per crescere, per percorrere nuove strade”. Questo il titolo dell’iniziativa che nel pomeriggio di sabato 8 ottobre avrà luogo in Piazza del Popolo a Faenza, di fronte alla Farmacia Sansoni.

“Siamo nati per cambiare”

Il nostro corpo ci guida da sempre ed il percorso sarà tanto più facile quanto più impareremo a conoscerci e a conoscere. E uno dei modi migliori per conoscere noi stessi è stare con le persone. Un intero pomeriggio insieme a Farmacia Sansoni e dello Studio Medico della Dr.ssa Federica Osti @latuadermatologa per parlare dei cambiamenti del nostro corpo. Una giornata confrontarci sul cambiamento, insieme a molti professionisti che affronteranno il tema, alternando talk tematici ad esperienze sensoriali nei corner attorno al palco e dentro la farmacia.

Gli ospiti

Saranno presenti Silvia Guidi, dello Studio Olistico Cuore Fiorito, Francesco Bernabei, biologo nutrizionista, Gianmatteo Valmori, esperto nutraceutico Solgar, Pamela Casto, Farmacista e beauty consultant, Giulia

Avanzi, Skin Specialist.

Il programma dell’evento

Talk: 16-16.15 Riflessologia plantare, sostenere il cambiamento partendo dal piede. Silvia Guidi, Professionista Olistica

16.20-16.35 Quando il cambiamento è salutare: l’alimentazione che cambia in meglio la tua vita. Dottor Francesco Bernabei, Biologo Nutrizionista 16.40-16.55 Corpo e sistema immunitario nel cambio di stagione. Gianmatteo Valmori, Esperto Nutraceutico Solgar 17-17.20 Ogni giorno cambiamo pelle, ogni giorno è una rinascita. Dottoressa Federica Osti, Dermatologa

Esperienze

Dalle 15.30 alle 18.30 Prova trucco personalizzata, makeup artist RVB LAB, gruppo Diego Dalla Palma dalle 16.30 alle 18 Incontro con i professionisti, consulenze individuali gratuite 17.15-18.00 Ogni mattina mi guardo allo specchio e scelgo sempre lo stesso abito: La mia pelle. La dottoressa Federica Osti e la dermatologa Giulia Avanzi, insieme alla Skin specialist e Face Trainer Pamela Casto, Farmacista e beauty consultant . Per tutto il pomeriggio ci sarà anche l’Open Day della Farmacia Sansoni Estetica e presentazione dei nuovi servizi di Farmacia Sansoni Food &Drink dalle 18 all’interno della farmacia: Clandestino &Arbusto Ristorante. Farmacia Sansoni presenta nuovi servizi e nuove collaborazioni in partenza nella nuova stagione, un nuovo modo di comunicare attraverso i social ed un nuovo sito pronto ad essere lanciato. Questo è il primo di una serie di appuntamenti previsti per il nuovo anno, con la voglia di condividere e ritrovarsi per scoprire nuovi strumenti e nuovi modi per crescere insieme. L’evento è organizzato da Farmacia Sansoni e dallo Studio Medico della Dr.ssa Federica Osti, Dermatologa.