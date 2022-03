Dal 26 marzo al 1 maggio la mostra Carta Canta al museo Varoli di Cotignola

Il Museo civico Luigi Varoli di Cotignola inaugurerà la mostra Carta Canta | storie di villani, da la Ruscaia alla cartapesta contemporanea. Dal 26 marzo al 1 maggio 2022 questo evento espositivo, curato da Arianna Zama e Gioele Melandri, tenta di restituire una panoramica sull’utilizzo della cartapesta nell’arte contemporanea, la quale offre agli artisti ampissime possibilità creative con esiti assai felici. Sostenitori l’associazione ProLoco Cotignola e l’associazione Cotignola Invita.

Carta canta: dal 26 marzo al 1 maggio

Una tecnica considerata povera e popolare in passato, per anni dimenticata, ma che ora torna ad interessare il panorama artistico attivo in Italia. La suggestione che collega le opere selezionate, oltre alla tecnica esecutiva, riguarda la figura del villano, la vita di campagna, le tradizioni popolari e come esse interagiscano con l’avanzare della società globalizzata. Sarà anche una mostra sullo scarto e sugli scartati, sull’effimero e su ciò che è destinato inevitabilmente alla rovina. Una mostra di cumuli di colla, carta e stracci; una cornucopia di preziosa immondizia. Alla mostra sarà possibile osservare i lavori di Matilde Baglivo, Filippo La Vaccara, Giovanni Lanzoni e Lorenzo Scarpellini, i quali traghetteranno lo spettatore in un villaggio immaginario abitato da maschere, fantocci e marionette dal forte impatto visivo. Al termine del vernissage sarà inoltre possibile trattenersi a Cotignola per beneficiare delle iniziative cittadine legate ai festeggiamenti della tradizionale festa della Segavecchia. La grafica è di Marilena Benini.

Info

La mostra rimarrà visitabile fino al 1 maggio il venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 con possibilità di aperture su prenotazione. L’ingresso è gratuito. A seguito delle norme vigenti è necessario che i visitatori esibiscano il Green Pass (insieme a un valido documento di identità) per accedere al museo e agli appuntamenti in programma). Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per altre informazioni: 0545 908879 / 320 4364316 | museovaroli@comune.cotignola.ra.it o www.museovaroli.it