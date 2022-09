“Alfredo Oriani e la Bicicletta”: ultimi giorni per partecipare al bando in occasione del Mei

Sono gli ultimi giorni per partecipare al bando “Alfredo Oriani e la Bicicletta” per artisti, band ed ensemble di ogni genere musicale. Si tratta di un Concorso nazionale per artisti, band ed ensemble aperto a tutti.

Il progetto in occasione del 170 anni di Alfredo Oriani

Nell 170 esimo anniversario dalla nascita di Alfredo Oriani, avvenuta a Faenza il 22 agosto del 1852, noto scrittore e poeta e amante della bicicletta, l’Associazione Rumore di Fondo della Casa della Musica di Faenza insieme al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, nell’ambito di “Atmosfere Faentine” progetto supportato dalla Legge Regionale N. 4 del 2016 della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune di Faenza, Comune di Casola Valsenio, IF – Imola Faenza, Unione Romagna Faentina, Museo del Cardello e Consulta della Bicicletta indice il concorso musicale nazionale dal titolo “Alfredo Oriani e la Bicicletta”, rivolto ad artisti, band ed ensemble di tutta Italia.

Chi può partecipare

Possono fare domanda per il concorso artisti, cantanti, band pop e rock, rapper, bluesman, jazzisti, cantautori ed ensemble da tutta Italia di ogni genere e stile musicale. Per partecipare è necessario inviare un brano ispirato o estratto liberamente dalla vita o dai testi politici, storici, poetici e letterari di Alfredo Oriani con particolare riferimento alla Bicicletta entro il 24 settembre 2022 alla seguente mail: mei@materialimusicali.it in MP3 con la causale in oggetto “Alfredo Oriani e la Bicicletta” corredato di biografia, foto, eventuali link ad altri ascolti e contatti e residenza completa dell’artista.

Alfredo Oriani e la Bicicletta

Alfredo Oriani, autore di numerose opere storiche e politiche e di alcuni capolavori letterari uno dei suoi ultimi lavori fu Bicicletta, una raccolta di novelle in cui egli abbandonò lo stile enfatico e veemente dei suoi primi racconti per una scrittura più scorrevole e spontanea. L’opera fu tratta da un’esperienza vissuta nel 1897: nell’estate di quell’anno Oriani effettuò un viaggio in solitaria dalla Romagna alla Toscana, giungendo fino al Senes, in tutto circa 600 km con oltre seimila metri di dislivello, in sella a una Bremiambourg da corsa a scatto fisso.

Il concorso

I brani partecipanti al concorso saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria competente coordinata dalla Casa della Musica di Faenza insieme al MEI di Faenza. I vincitori del concorso riceveranno una comunicazione via mail entro il 30 settembre 2022 e i vincitori e selezionati saranno invitati al MEI25 che si terrà a Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre. La giuria individuerà il vincitore assoluto, che riceverà un premio di 500 euro e una medaglia con l’effigie di Alfredo Oriani. Inoltre, la giuria potrà selezionare altri due brani fra quelli in concorso. I tre selezionati saranno invitati in occasione del MEI e in occasioni di celebrazioni per Alfredo Oriani e nelle istituzioni scolastiche durante il fine settimana della meta’ del mese di ottobre 2022. I brani vincitori saranno inoltre pubblicati online sul sito del MEI di diffusione nazionale e sul suo canale di distribuzione digitale e in tutti i canali promozionali social del MEI e pubblicizzati nel sito e nella pagina Facebook e Instagram del MEI, contribuendo a diffondere l’immagine, la memoria e le opere di Alfredo Oriani tra le piu’ giovani generazioni in tutta Italia.

Per l’occasione 30 brani musicali sulla bicicletta

Per l’occasione sul sito del MEI www.meiweb.it er’ uscita una compilation di ben 30 brani musicali sul tema della Bicicletta proposti da artisti come Francesco De Gregori, Frankie Hi Nrg Mc, Extraliscio, Paolo Belli, Duo Bucolico, Secondo Casadei, Tre Allegri Ragazzi Morti, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Caterina Caselli, Cmqmartina, Paolo Conte, Stadio, Tetes de Bois, Enrico Ruggeri, Elio & Le Storie Tesse, Francesco Baccini, Mahmood & Blanco e tantissimi altri. Si possono ascoltare qui tutti i brani per prendere spunto e ispirazione: https://meiweb.it/2022/08/26/alfredo-oriani-e-la-bicicletta-ecco-una-compilation-del-mei-tutta-da-ascoltare-pedalando/ mentre su questo link si puo’ trovare una recensione e una proposta per l’acquisto del mitico libro di Alfredo Oriani “La Bicicletta”: https://www.libraccio.it/libro/9788887734539/alfredo-oriani/bicicletta.html

La Bicicletta Amatoriale della Consulta

Nel frattempo la Consulta della Bicicletta sta lavorando a una Biciclettata Amatoriale per ricordare Alfredo Oriani che si terra’ il prossimo 15 ottobre in collaborazione con diverse associazioni ciclistiche del territorio con partenza da Faenza, tappe a Tebano e Riolo Terme, e arrivo a Casola Valsenio per una conclusione con un incontro – convegno e un concerto musicale.