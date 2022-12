Capodanno in Piazza del Popolo a Faenza: torna il brindisi di mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio

Torna il Brindisi di Mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio a Capodanno. I giovani artisti delle Onde Radio si esibiranno dalle 22.30 alle 0.30 in Piazza del Popolo con una scaletta di brani pop rock italiani e internazionali. Dalle 17.30 alle 19.30 Pizza Gratis offerta dal Molino Naldoni e a mezzanotte panettone e spumante per tutti offerti dal Comune di Faenza. Dalle 18 Aldo Fabbri illustrerà le bellezze e la storia della Fontana Monumentale di Faenza e della Torre dell’Orologio per una visita guidata esterna.

Il programma di Capodanno

Il Brindisi di Capodanno di Faenza sotto la Torre dell’Orologio è organizzata da Materiali Musicali, dalla Casa della Musica e dal Comune di Faenza in collaborazione con lo Staff del Sindaco e del Vice Sindaco grazie al supporto della Tipografia Valgimigli, Bcc e Molino Naldoni.

Torneranno ad esibirsi anche quest’anno dalle ore 22 e 30 alle ore 0.,30 i giovani musicisti delle Onde Radio, eta’ media di 25 anni, tra le band piu’ apprezzate a Faenza e gia’ presenti all’inaugurazione dell’Informagiovani e di tanti altri eventi faentini come la Festa della Consulta del Volontariato. Le Onde Radio sono una Band Faentina che propone Musica Originale e Inedita e tantissime reintepretazioni della grande musica Italiana, reinterpretando i grandi classici degli anni 70-80 fino ai giorni nostri in chiave pop-rock. Dal 2015 le Onde Radio offrono una scaletta musicale adatto a tutte le situazioni, che ha permesso loro di essere apprezzati in numerosi eventi di intrattenimento pop e rock sul territorio. Sono usciti con un cd che ha ottenuto unanimi apprezzamenti registrato presso il Music Master Studio La formazione è con Angelo Alberti alla voce, Davide Montanari alla Chitarra, Federico Domenicali al basso e Filippo Foschini alla Batteria. Dalle 17 e 30 alle 19 e 30 Pizza Gratis offerta dal Molino Naldoni con goli aperitivi del Bar Bellini e a Mezzanotte Panettone e Spumante per tutti offerti dal Comune di Faenza. Dalle 18 Aldo Fabbri illustrerà le bellezze e la storia della Fontana Monumentale di Faenza e della Torre dell’Orologio per una visita guidata esterna. A mezzanotte brindisi con spumante e panettone gratis per tutti sotto la Torre dell’Orologio di Faenza.

Il brindisi è dedicato ad Arte Tamburini

Il Brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio di Faenza è dedicato come ogni anno ad Arte Tamburini prematuramente scomparsa in questi giorni 5 anni fa e per la quale auspichiamo al più presto il ricordo della nostra città attraverso l’intitolazione di una via come grande cantante e prima donna imprenditrice nel settore del folklore romagnolo. Inoltre ricordiamo quanti in questi quasi tre anni di pandemia i musicisti locali che ci hanno purtroppo lasciato e che hanno costruito come musicisti insieme a noi la storia del rock e del liscio del nostro territorio a livello regionale e nazionale e che meriterebbero di essere raccontati in una grande storia del rock nelle scuole della nostra città come si racconta la ceramica. Insieme al Palio, tre elementi centrali dell’identità faentina.