Mattia Ceccarelli triatleta dell’Overcome di Faenza si classifica terzo all’Ironman in Svizzera

Mattia Ceccarelli, triatleta professionista tesserato Overcome Team Faenza il 19 giugno si è classificato terzo all’Ironman 70.3 che si è svolto a Rapperswil in Svizzera . Questo piazzamento è valso la qualifica per il Campionato Mondiale 2022 che si terrà il 29-30 ottobre a St. George, Utah, USA. https://www.ironman.com/im703-world-championship. Il prossimo appuntamento per Ceccarelli è il 26 giugno in Austria a Walchsee.

Chi è Mattia Ceccarelli

Classe 1988, forlivese nativo di San Lorenzo in Noceto, Mattia Ceccarelli è campione italiano 2019 di mezzo Ironman (1,9 km nuoto + 90 km bici + 21 km corsa), specializzato in lunghe distanze (ironman e mezzo ironman) e vicecampione italiano 2021.

Ceccarelli: “Finalmente ce l’ho fatta”

L’atleta commenta questo importante risultato dicendo: “Finalmente ce l’ho fatta, da 3 anni la inseguivo e finalmente è arrivata, la qualifica per il mondiale Ironman 70.3. Oggi era la mia ultima chance per quest’anno: al momento sarò l’unico italiano con i migliori 70 del mondo. Oggi mi sentivo tutt’altro che bene, una gara in difesa dal primo metro, concentrato per cercare di non strafare e tirare fuori ogni goccia di energia in corpo. Non è la mia migliore prestazione, ma quel conta è il risultato! Ce l’ho fatta, ancora non ci credo”.