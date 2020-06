In tutta la Romagna nessun nuovo caso positivo al Covid 19

Nessun caso di nuove positività al Covid 19 in Romagna: la buona notizia arriva dal bollettino della Regione di mercoledì 3 giugno 2020, che non vede alcun tipo di incremento di casi di Coronavirus nelle provincie di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena; a cui si aggiunge, col segno zero, anche Ferrara. In tutta l’Emilia-Romagna mercoledì 3 giugno si registrano infatti solo 14 positivi in più rispetto al giorno precedente (con un incremento è dello 0,05%) e di questi nessuno si trova per l’appunto nelle provincie romagnole. La provincia di Ravenna resta dunque ferma a 1.028 casi diagnosticati e Faenza a 133.

Emilia-Romagna: 14 nuovi casi di positività

Dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati complessivamente 27.842 casi di positività. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 3.001 per un totale di 336.630 dall’inizio della pandemia (circa 0,5 positivi ogni 100 tamponi effettuati). Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 73 rispetto a ieri (2.839 il totale dei casi attualmente attivi).

In Regione i pazienti in terapia intensiva sono 50

In Emilia-Romagna i pazienti in terapia intensiva sono 50 (lo stesso numero della giornata di ieri). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid che oggi sono 342 (- 16). Le persone complessivamente guarite salgono a 20.856 (+ 76). Sono invece undici i nuovi decessi, 6 donne e 5 uomini (4.147 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Di questi, nessun decesso in provincia di Ravenna (dove il totale dall’inizio della pandemia è di 75 morti).

I casi di Coronavirus in Emilia-Romagna

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.036 casi a Bologna e Imola (+ 2); 4.952 a Reggio Emilia (=); 4.495 a Piacenza (+ 2); 3.922 a Modena (+ 4); 3.534 a Parma (+ 5); 2.156 a Rimini (=); 1.028 a Ravenna (=); 995 a Ferrara (=); 944 a Forlì (=); 780 a Cesena (=)

In tutto sono 1.028 casi diagnosticati a Ravenna dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, Faenza ne ha riscontrati 133; Castel Bolognese 22; Brisighella 11; Riolo Terme 8; Solarolo 6 e Casola Valsenio due.