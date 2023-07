Le Stelle Michelin vincono il Torneo con le padelle. Miglior costume agli Ospizio Ultima Frontiera

Tanto divertimento e grande partecipazione di pubblico ieri sera sui campi del Tennis Club Faenza, per il tradizionale Torneo con le Padelle. Ben trentadue squadre, record assoluto, per un totale di quasi centocinquanta giocatori, si sono sfidate per quattro ore a colpi di padella, partendo da una prima fase a gironi, fino ad arrivare ai playoff ed alle finali.

Al termine, nel tabellone principale le Stelle Michelin hanno prevalso sulla Tecnoacustica Spinetta, mentre nel tabellone B la squadra Tif & Co ha battuto i Cartoons. Fra le donne il successo è andato alle Sfangate; fra i giovanissimi vittoria per i Padellastolker. Come da tradizione, le squadre hanno giocato indossando costumi originali e divertenti. A vincere il premio per il miglior look sono stati gli Ospizio Ultima Frontiera, che si sono presentati in costumi da Star Trek con tanto di astronave Enterprise. Centinaia di persone hanno gremito il circolo di via Medaglie d’Oro per tutta la serata.