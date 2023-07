Conclusa la rassegna “La Borda”

Anche l’ultimo giovedì di luglio è trascorso al Fontanone di Faenza tra chiacchiere, ospiti e gli artisti della mostra “La Borda”.

Il quarto appuntamento con la rassegna La prospettiva estiva per il Fontanone si è aperto con le parole del presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, che hanno riassunto i momenti salienti della manifestazione e gli aspetti che la mostra ha più evidenziato.

Veronica Bassani ha continuato parlando del grande protagonista della mostra, “E’ Galèt de’ paciùg” di Alessandro Turoni, anche per le vicissitudini dei giorni precedenti, cioè il forte vento che lo ha abbattuto, la ricostruzione in tempi record, fino alla questione del suo futuro destino. A tale proposito è stato istituita una raccolta firme dall’associazione Fatti d’Arte per rendere permanente questa installazione, dati i numerosi apprezzamenti e richieste di farla restare da parte dei cittadini, a questo link è possibile sostenere questa iniziativa: https://chng.it/sQjXvCMkJ7

La serata è proseguita con Martina Liverani, direttrice del magazine “Dispensa”, che ha coinvolto nella presentazione ospiti per parlare del nuovo numero della rivista, previsto in uscita per settembre e dedicato alla Romagna. Il primo è stato Enea Mazzotti, giovane artista faentino, che ha realizzato illustrazioni delle carte romagnole da briscola, rivisitate in maniera goliardica con oggetti e dettagli legati al post alluvione, quasi per esorcizzare la fatica di quei giorni. A seguire l’editor della rivista, Francesca Montuschi ha introdotto i racconti inediti di due scrittori del territorio. Infine è intervenuto Marco Scardovi, fotografo per passione, che ha anticipato il reportage che troveremo nel numero di “Dispensa”.



In occasione del finissage della mostra “La Borda” si è tenuto poi un informale talk tra il curatore Filippo Maestroni e gli artisti presenti, Massimiliano Fabbri, Arianna Zama, Ilaria Piccirillo e Alessandro Turoni. È stata un’occasione per ringraziare nuovamente chi ha partecipato e salutarsi prima della pausa estiva di agosto, poiché La prospettiva estiva per il Fontanone tornerà a fine agosto, con una nuova mostra e tanto fermento culturale