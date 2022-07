Pallavolo Faenza Fenix: la rosa della squadra femminile in serie C allenata da Manca

La nuova serie C di Pallavolo Faenza targata Fenix non vede l’ora di iniziare la nuova stagione pronta a stupire e a raccogliere con grande orgoglio il testimone di ‘prima squadra femminile’ della società dalla serie B2. Se il gruppo di coach Angelo Manca sarà rinnovato con un mix vincente di giocatrici cresciute nel club e altre più esperte, la conferma viene dal main sponsor che ha deciso di sposare il nuovo corso di Pallavolo Faenza dando continuità a quanto fatto nelle scorse stagioni, rendendo il legame ancora più solido.

Fenix sponsor della serie C e della serie D femminili

“Sono davvero orgoglioso che uno sponsor come Fenix Energia abbia sposato in pieno la nostra filosofia anche nella prossima stagione – spiega Rosario Bassi, presidente di Pallavolo Faenza – e anzi, sarà main sponsor della C e della D femminile. Un bell’attestato di stima che testimonia quanto creda nel nostro settore giovanile e voglia vedere al più presto una squadra tutta faentina giocare in serie B2”.

L’allenatore Angelo Manca

L’allenatore sarà Angelo Manca, già vice in prima squadra e con una militanza di diversi anni nelle giovanili alle spalle. “Ringrazio la dirigenza per aver puntato su di me – sottolinea Manca – e quando ho ricevuto la proposta non potevo non accettarla. Concordo in pieno il progetto della serie C con un gruppo interamente di faentine con l’aggiunta di qualche elemento di maggiore esperienza che da anni gioca con noi e sono certo che ci faremo valere in campionato. Il nostro lavoro sarà finalizzato alla crescita delle atlete per maturare ed acquisire esperienza, cercando di divertirci e di occupare la parte alta della classifica. Siamo un gruppo giovane e l’entusiasmo sarà il nostro punto di forza. Molte delle

giocatrici della rosa le ho allenate nel settore giovanile ed è bello vedere che hanno compiuto il loro percorso arrivando a giocare nella squadra femminile di punta della società”.

La rosa della Fenix

La Fenix giocherà le gare casalinghe il sabato alle 17 al PalaBubani. Tutte le partite saranno trasmesse sul canale You Tube di Pallavolo Faenza. Ecco la rosa della squadra della serie C: